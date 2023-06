"Enquête de santé" « Aromathérapie, des huiles vraiment essentielles ? » mardi 13 juin 2023 sur France 5 - Vidéo

Le magazine "Enquête de santé" propose, mardi 13 juin 2023 à 21:00 sur France 5, une enquête sur les huiles essentielles : lavande, menthe, citronnelle. Tout savoir sur ces produits à utiliser avec discernement...

C'est devenu un réflexe pour de nombreux Français. Utiliser des huiles essentielles pour combattre le rhume, désinfecter des plaies ou purifier l'air intérieur. Mais ces produits naturels issus des plantes sont-ils efficaces et sans dangers ?

Quelques gouttes d’huile essentielle de menthe poivrée contre les migraines, de l’arbre à thé contre les piqûres d’insectes ou de la marjolaine pour calmer l'anxiété. Les huiles essentielles sont souvent plébiscitées pour traiter les petits maux du quotidien. Mais que contiennent exactement ces petits flacons en vente libre sur les étagères des pharmacies et des magasins bio ?

Il s’agit d'un concentré sous forme liquide extrait des feuilles, des fleurs ou de l'écorce des plantes, renfermé dans un petit flacon. Et quelques gouttes suffisent pour provoquer des effets mesurables. Mais les études scientifiques sur leur efficacité et leur toxicité restent rares car les huiles essentielles ne sont pas soumises aux mêmes règles que les médicaments.

Manque de contrôle de qualité, absence de mise en garde, risque de toxicité… Les huiles essentielles peuvent exposer à des dangers insoupçonnés et il arrive que la potion magique se transforme en poison avec des risques de brûlures, d’allergies, de nausées et de convulsions. Dans le grand bain des huiles essentielles, les dangers sont nombreux et le consommateur, trop souvent livré à lui-même.

Face à ces risques peut-on faire confiance à l’aromathérapie ? Comment être sûr de la qualité et de l’efficacité de ces traitements ? Faut-il succomber aux promesses des huiles essentielles pour se soigner ?

Les invités du débat :

Dr Charlotte Gaspard, médecin généraliste phytothérapeute.

Olivier Escuder, botaniste au Museum National d’Histoire Naturelle, spécialiste des plantes médicinales.

Catherine Maranzana, infirmière aromathérapeute, coordinatrice des soins de supports à l’Hôpital de Colmart.

Caroline Gayet, Diététicienne, spécialiste en herboristerie.