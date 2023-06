"Sept à Huit" dimanche 18 juin 2023 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans "Sept à Huit", dimanche 18 juin 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 18 juin 2023 :

Pannes d'asenceurs



Ils vivent au 14ème étage dans une tour où les ascenceurs sont régulièrement en panne. Un enfer quotidien pour ces habitants de Noisy-le-Sec.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 18 juin 2023 :

Meurtre de Karine Esquivillon en Vendée

Après deux mois et demi de mensonges, Michel Pialle a avoué avoir tué sa femme karine. Comment les enquêteurs sont-ils parvenu à le faire craquer ?

Ils ont tout quitté pour la Pop culture Coréenne



Fascinés par la Pop culture Coréenne, ces jeunes français ont tout quitté pour s'installer à Seoul. Ils y découvrent une autre planète.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespau-Mara :

Les mystères d'Amada Lear