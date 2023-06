"Envoyé Spécial" jeudi 22 juin 2023 sur France 2 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 22 juin 2023 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine “Envoyé Spécial”. Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Voleurs de vies

Quand José oublie son portefeuille dans le train en 1999, il est loin de se douter que sa vie va virer au cauchemar. Depuis ce jour, quelqu'un utilise son identité. L'ingénieur du son doit payer les amendes et les crédits d’une doublure qui va jusqu'à faire porter le nom de José à ses enfants. Plus grave, il est plusieurs fois arrêté par la police, car l'usurpateur est recherché pour avoir séquestré et violé deux femmes. Les 11 dépôts de plaintes de José n’ont rien changé, ni les 28 courriers adressés au procureur durant ces années. José a dû vivre 8 ans à l’hôtel, sans compte bancaire ni possibilité de louer un logement.

Un cas isolé ? Pas vraiment. En France, près de 300 000 personnes seraient victimes d'usurpation d'identité chaque année. Un chiffre en hausse depuis 10 ans, selon les spécialistes, surtout depuis les confinements et l’augmentation de l’usage d’internet.