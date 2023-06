"Enquête d'action" avec les gendarmes de Saint-Tropez, vendredi 23 juin 2023 sur W9

Vendredi 23 juin 2023 à 21:05, Marie-Ange Casalta vous proposera de découvrir sur W9 un numéro inédit du magazine “Enquête d'action” : « Drogues, rixes et vols : l’été choc des gendarmes de Saint-Tropez ».

Le golfe de Saint-Tropez attire l’été près de 50 000 touristes par jour, parmi lesquels des vacanciers très fortunés. Pendant la haute saison, cambriolages, escroqueries et délinquance en tous genres explosent.

Parmi les délinquants, on retrouve des jeunes issus de familles aisées, prêts à tous les excès en soirée, quitte à se mettre en danger et tenir tête aux autorités. Cette jeunesse dorée est une cible de choix pour les trafiquants de drogue. Certains dealers quittent même la région parisienne l’été pour rejoindre leurs clients sur la Côte d’Azur. Le trafic de stupéfiants y est important.

Grâce aux agents du Peloton de Surveillance et d’Intervention (PSIG) et aux caméras de surveillance dissimulées dans les rues de la ville, Jérémy va mettre à mal tout un réseau de revente de drogue. Une enquête de plusieurs mois qui aboutira à l’arrestation d’un des plus gros vendeurs du réseau et à la saisie de plusieurs kilos de marchandise.

Les villas et les grosses propriétés sur les hauteurs de la ville sont, elles, la cible des cambrioleurs. En 2022, les vols à domicile ont augmenté de 36 % par rapport à l’année précédente. Les caméras ne dissuadent plus les malfrats et les attraper en flagrant délit est quasi impossible. Alex, maréchal des logis-chef, et son équipe enquêteront sur un gang de voleurs connu des forces de police. À chaque fois, des coffres-forts fracturés et des montres estimées à plusieurs centaines de milliers d’euros sont volées.

Les montres de luxe sont particulièrement visées par les délinquants, qui n’hésitent plus à les arracher directement du poignet des passants. Sur l’été 2022, 43 vols de montre ont été recensés sur le golfe. Comme pour les cambriolages, les gendarmes ont affaire à des bandes au mode opératoire particulièrement bien rodé.