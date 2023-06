"C dans l'air" mercredi 22 juin 2023 : les invités de Caroline Roux sur France 5

Ce mercredi 22 juin 2023, Caroline Roux présentera en direct sur France 5 à partir de 17:30 un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce mercredi 22 juin 2023, Caroline Roux recevra : Boris Chaumette, psychiatre au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, hôpital Sainte-Anne.

Une septuagénaire et sa petite-fille ont été victimes ce lundi 19 juin d'une agression "d'une rare violence" à Bordeaux, a fait savoir le préfet de la Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde sur Twitter. Rapidement interpellé, le suspect a vu sa garde à vue levée ce mardi à la suite d'une expertise ayant préconisé des soins psychiatriques. Ce dernier "présente des troubles du comportement majeurs en lien avec une pathologie psychotique et schizophrène. Au moment des faits, il était selon des proches en rupture de soins", indique le vice-procureur dans un communiqué.

Il y a un mois, la mort d'une infirmière de 37 ans au CHU de Reims, tuée à l'hôpital par un patient souffrant de troubles psychiatriques, aurait-elle pu être évitée par une meilleure prise en charge ? Impossible à dire, mais le drame remet en lumière l'effondrement de longue date de ce secteur. Le meurtre "repose immédiatement la question de la situation catastrophique de la prise en charge des malades mentaux dans nos établissements psychiatriques", a réagi mardi Force ouvrière Santé, après l'annonce du décès.

Plusieurs acteurs du monde hospitalier voient donc dans ces drames une nouvelle illustration des difficultés de la psychiatrie française, un secteur plongé dans une profonde crise depuis plusieurs décennies. "On va vivre des moments tendus en termes de psychiatrie" ces prochaines années, a reconnu Arnaud Robinet, président de la Fédération hospitalière de France (FHF), mardi, sur RTL. Il a employé un terme omniprésent chez les observateurs du secteur : la psychiatrie est le "parent pauvre" du système de santé français.

Pour y répondre, les moyens de l'hôpital public apparaissent inadéquats… Et cela ne date pas de cette semaine. Ces derniers mois, les principales organisations de psychiatres à l'hôpital ont plusieurs fois dénoncé le "délabrement avancé" du secteur et le "grand mépris du gouvernement".

Le Dr. Boris Chaumette reviendra sur ces faits divers de plus en plus présents dans l'actualité, dans un contexte de crise de la psychiatrie en France.

Les invités :

Amiral Michel Olhagaray, ancien commandant de l’école navale.

Nicolas Berrod, journaliste Le Parisien - Aujourd’hui en France.

Antoine Resche, historien, président de l’Association française du Titanic, auteur de Titanic, de l’histoire au mythe.

Michel L’hour (en duplex), archéologue sous-marin, membre de l’académie de marine.

Olivier Lefort (en duplex), directeur de la flotte océanographique.

Le thème de l'émission : Disparition du sous-marin "Titan"



Après de longues heures d'incertitude, l'espoir renait et la mobilisation est totale pour retrouver le Titan, le sous-marin parti explorer l'épave du Titanic et perdu dans l'océan Atlantique depuis dimanche. Mercredi des "signes probables de vie" ont été détectés par les sauveteurs à la recherche du submersible commercial et surtout des cinq personnes à son bord. D'abord, des bruits de coups ont été entendus toutes les 30 minutes par plusieurs avions de recherche canadiens qui ont largué des bouées acoustiques sur la zone du naufrage du Titanic. Le deuxième, la localisation d'un objet blanc et rectangulaire inconnu dans l'eau.

Est-ce le sous-marin disparu ? Cinq personnes se trouvent actuellement dans le submersible : un Britannique et deux Pakistanais, des touristes qui ont payé 250 000 dollars par personne pour visiter le site de l'épave, un scientifique français, Paul-Henri Nargeolet, spécialiste du Titanic et un Américain, patron de la société américaine OceanGate qui a construit le sous-marin, un cylindre blanc un peu ventru de presque sept mètres de long pour deux mètres cinquante de haut. D’importants moyens de recherche ont été déployés sur zone pour les retrouver. Et il faut faire vite : les réserves en oxygène à bord devraient s’épuiser d’ici jeudi.

La course contre la montre se poursuit mais déjà des interrogations émergent sur la capacité du submersible à plonger aussi profondément sous l’eau. En 2018, un ancien employé d’OceanGate a été licencié car il avait exprimé des doutes importants sur la capacité du Titan à descendre aussi profondément sous la surface de l’eau. C’est ce que rapportent le New York Times et New Republic dans leur édition du 20 juin. À l’époque, l’ex-salarié, David Lochridge, occupait les fonctions de directeur des opérations maritimes d’OceanGate. Alors le sous-marin privé était-il réellement capable de descendre à une profondeur avoisinant les 4 000 mètres, en toute sécurité ?

Cette disparition met la lumière sur les opérations scientifiques et touristiques dont la célèbre épave fait l’objet depuis maintenant des décennies. Un paquebot devenu mythique et dont l’histoire fascine toujours autant 111 ans après son terrible naufrage le 14 avril 1912. Elle montre également la difficulté de mener des recherches dans les grands fonds marins, ces grands inconnus dont l’exploration intéresse de plus en plus les Etats dans un contexte de compétition accrue sous la mer. Alors que le potentiel économique des gisements sous la mer a commencé à être identifié et quantifié dans le courant des années 1960, l’exploitation proprement dite s’est longtemps heurtée à des défis techniques importants : hautes pressions, irrégularité des plaines abyssales, acheminement des minerais récoltés, etc. D’autres ressources précieuses, comme des terres rares, sont également présentes dans les fonds marins, et elles attisent les convoitises.

Comment se déroulent les recherches du submersible "Titan" ? Pourquoi le Titanic fascine-t-il autant ? En quoi consiste l’exploitation minière des grands fonds marins à laquelle la France s’oppose ?

