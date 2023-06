"Occasions à saisir" : Ford Transit / Lotus Europa sur RMC Découverte lundi 26 juin 2023

Lundi 26 juin 2023 à 21:10, RMC Découverte vous proposera deux nouveaux épisodes du magazine "Occasions à saisir". Cette semaine, la Fiat 600 et la Jaguar S-Type R.

Le maître du commerce automobile Mike Brewer et son acolyte Marc "Elvis" Priestley, mécanicien hors pair, sont de retour pour une deuxième série dans leur nouvelle maison au Royaume-Uni.

Installé au coeur du Buckinghamshire, Mike achètera à nouveau une série de voitures emblématiques pour qu'Elvis les restaure et les vende ensuite, avec un peu de chance, pour réaliser un bénéfice.

Elvis, qui a travaillé pendant dix ans en F1 pour McLaren, aura besoin de toute l'expertise qu'il possède, car Mike lui demandera de tout rénover...

21:10 Ford Transit



Mike a enfin mis la main sur une voiture qui lui échappe depuis des décennies : un Ford Transit Mark 1.

Elvis est aux anges jusqu'à ce qu'il se rende compte de ce qu'il doit faire : la voiture doit être convertie en conduite à gauche (car elle appartenait auparavant aux pompiers allemands), la peinture extérieure doit être refaite, l'un des ressorts à lames est affaissé et le différentiel doit être amélioré pour augmenter sa vitesse de pointe. De plus la conversion ne fonctionnera que si Mike parvient à trouver les bonnes pièces pour ce moteur de près de 40 ans, et le ressort à lames pourrait être un travail coûteux, à moins qu'il ne puisse le faire remplacer à bas prix.

Même si Mike trouve les pièces, Elvis devra faire beaucoup de soudure pour la conversion, et l'amélioration du différentiel n'est pas une mince affaire non plus. Et ce, avant même de penser à la peinture.

Avec tout ce qu'il y a à faire, les garçons pourront-ils rentabiliser cette camionnette classique ?

22:05 Lotus Europa



Cette fois, Mike renvoie Elvis à ses débuts en F1 en s'attaquant à une voiture de l'un des noms les plus célèbres de ce sport : Lotus. Il s'agit de l'Europa, considérée comme la première voiture de sport à moteur central produite en série.

Elvis est enthousiaste jusqu'à ce qu'il prenne la voiture pour un tour et se rende compte qu'elle est à peine praticable ! Il doit la démonter pour réparer la suspension. Ce n'est pas une mince affaire, car la voiture est fabriquée avec un châssis en fibre de verre ultra-léger, conformément à l'éthique du designer Colin Champman qui consiste à "simplifier et alléger", mais cela signifie qu'elle est très fragile et susceptible de se fissurer.

Mike a également du pain sur la planche car le couvercle du coffre est déjà cassé et s'il ne peut pas le faire réparer, ils pourraient avoir du mal à trouver un remplaçant pour ce moteur vieux de plusieurs dizaines d'années.

Les garçons pourront-ils préparer la voiture pour le défi ultime : un retour aux premiers jours de Lotus en tant qu'équipe de course de côte sur la plus ancienne piste de course automobile du monde ?