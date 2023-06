"C dans l'air" lundi 26 juin 2023 : les invités reçus par sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi 26 juin 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce lundi 26 juin 2023, Caroline Roux recevra : Invité non communiqué pour le moment...

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités :

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’air et de l’espace, ancien pilote de chasse.

Pierre Haroche, maître de conférences en sécurité internationale, Université Queen Mary de Londres.

Benoît Bringer, journaliste d’investigation, auteur du documentaire "Wagner, les mercenaires de la Russie".

Diana Filippova, essayiste, romancière d’origine russe.

Le thème de l'émission : Russie : Poutine a-t-il repris la main ?

Quarante-huit heures après la mutinerie avortée d'Evgueni Prigojine, de nombreuses questions se posent. Samedi 24 juin, après avoir investi le QG militaire de l'armée russe à Rostov, puis pris la direction de Moscou en lançant un convoi de près de 5000 hommes sur les routes, le leader de Wagner a décidé de stopper net ses troupes pour "éviter un bain de sang". Il a indiqué avoir obtenu un accord grâce à l'intervention du président de la Biélorussie Alexandre Loukachenko. Hier soir, le Kremlin a confirmé qu'il n'y aurait pas de poursuites contre le leader de Wagner et qu’il allait se rendre en Biélorussie. Mais ce lundi les médias russes ont indiqué qu’il est toujours visé par une enquête pénale et sa localisation n'est plus connue depuis samedi soir et son départ de Rostov. Alors où se trouve Evgueni Prigojine ? Et que va faire Vladimir Poutine ?

Fragilisé par les évènements et invisible depuis son allocution samedi matin, le président russe Vladimir Poutine a pris la parole ce lundi, dans un message vidéo adressé aux participants du 11e forum pour les ingénieurs du futur. Il n'a aucunement mentionné le cas de Wagner ou celui de son leader Evgueni Prigojine. Il reste cependant difficile de dire quand ces images ont été enregistrées.

A Moscou, les jours à venir seront ceux des comptes mais pour l’heure les blindés ont été retirés et le régime antiterroriste a été levé. A la télévision russe on veut également tourner la page en montrant un gouvernement au travail. Dans la matinée des images du ministre de la Défense russe Sergueï Choïgou ont aussi été diffusées. Il serait sur le terrain dans un poste de commandement des forces russes en Ukraine. L’objectif est clair : montrer que tout rentre dans l’ordre et que la situation est sous contrôle sur le front à l’heure de la contre-offensive ukrainienne.

Mais qu’en est-il réellement ? La mutinerie avortée profite-t-elle aux Ukrainiens ? Les forces ukrainiennes poursuivent la contre-attaque. Sur le front de Bakhmout là où ont combattu les hommes de Wagner, les soldats de Kiev ont légèrement progressé. Mais c’est sur la durée que les conséquences de cette crise seront réellement palpables dans la guerre en Ukraine, et pas seulement.

Dans la foulée de l’intervention en Syrie aux côtés du régime de Bachar Al-Assad, l’Afrique a été le théâtre de l’expansion du groupe paramilitaire Wagner, lequel a enchaîné, à partir des années 2017-2018, les percées au Soudan, en République centrafricaine (RCA), en Libye et dernièrement au Mali, avec une stratégie récurrente : offre sécuritaire contre prédation des ressources. Que va devenir cet investissement stratégique en Afrique maintenant que Wagner a renoncé à sa marche vers Moscou ? Va-t-on vers une modification de la présence russe en Afrique ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.