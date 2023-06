"Complément d'enquête" « Péages, superprofits : nos (trop) chères autoroutes » jeudi 29 juin 2023 sur France 2

Jeudi 29 juin 2023 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Complément d'enquête" dont le thème sera « Péages, superprofits : nos (trop) chères autoroutes ».

Quelque 2,2 milliards d’euros : voilà ce qu’a engrangé Vinci l’an dernier grâce à ses péages autoroutiers. C’est la moitié des bénéfices du géant français du BTP. Ces "superprofits" choquent de nombreux automobilistes, car dans le même temps, le prix des péages a quant à lui explosé : + 4,75 % cette année.

Autrefois service public, ce sont désormais trois multinationales qui se partagent presque tout le réseau : Eiffage, Vinci et Abertis. Une privatisation controversée, des rapports étouffés, des soupçons de conflits d’intérêts. "Complément d’enquête" sur un dossier explosif qui empoisonne tous les gouvernements ou presque depuis près de vingt ans.

L’Etat a-t-il bradé son patrimoine ? A-t-il si mal négocié les contrats qui le lient aux entreprises concessionnaires ? Devrait-il faire carrément demi-tour et renationaliser les milliers de kilomètres d’autoroutes, comme le réclament aujourd’hui certains élus de l’opposition ?

Alors que chaque nouveau projet de construction fait polémique, comme celui de l’A69 reliant Toulouse à Castres, le magazine est allé à la rencontre de ces Français qui n’en peuvent plus de payer toujours plus cher quand ils passent aux péages et qui sont désormais abonnés… aux routes nationales.

Une enquête de Lilya Melkonian, Rola Tarsissi, Benjamin Poulain et Harold Horocks.