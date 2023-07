"Zone Interdite" « Croisière autour du monde : l’aventure de leur vie ! » 1ère partie sur M6 mardi 4 juillet 2023

Ophélie Meunier vous donne rendrez-vous sur M6 mardi 4 juillet 2023 à 21:10 pour un inédit de l'été du magazine "Zone Interdite". Cette semaine, diffusion du 1er épisode du document « Croisière autour du monde : l’aventure de leur vie ! ».

Au port de Marseille, 2 500 passagers dont 700 Français ont embarqué pour le voyage le plus incroyable de leur vie : quatre mois à bord du Poesia pour parcourir le monde, à la découverte des cinq continents !

Du Panama à San Francisco, en passant par Hawaï et la Papouasie Nouvelle-Guinée, le Vietnam puis le Canal de Suez, ces touristes vont découvrir des paysages grandioses qu’ils n’oublieront jamais.

Ce voyage, c’est aussi une aventure humaine hors norme, riche en rencontre et en péripéties. Vous découvrirez des personnalités hautes en couleurs ! Des familles nombreuses et des fans invétérés de croisières.

Parmi les passagers : Stefan et Jessica, un couple de coiffeurs marseillais. Toujours équipé de son appareil photo, Stefan photographie chaque escale, chaque découverte ! Ils espèrent vivre de grands moments : survoler la Grande Barrière de corail en Australie et visiter DisneySea, un parc Disney unique au monde au Japon. Sur le Poesia, les Marseillais vont retrouver un couple qu’ils connaissent bien : Laurent et sa femme Corinne. Ils se sont rencontrés il y a trois ans, sur un autre tour du monde inoubliable… C’était en 2020. Après deux mois de croisière, le Covid-19 avait paralysé le monde entier. Nos croisiéristes avaient terminé le voyage par quarante jours en pleine mer. Pour ce nouveau voyage, Laurent et Corinne attendent avec impatience de visiter San Francisco et ses nombreuses collines. Déterminée à aller au bout de son rêve, rien n’arrête Corinne malgré son handicap. Et le couple peut toujours compter sur la solidarité des autres passagers !

Anne-Laure et Ronald embarquent pour leur premier tour du monde. Ils ont longtemps économisé pour offrir ce voyage à leurs filles de 8 et 6 ans. Mais ont-ils anticipé la promiscuité ? À quatre dans leur petite cabine de treize mètres carrés sans fenêtre, avec deux enfants…, les cent vingt jours de périple seront mouvementés ! En plus, il faudra faire la classe aux enfants et ce n’est pas de tout repos ! À la clé, ils auront la chance inouïe de visiter une trentaine de pays… et des paysages spectaculaires.

La famille Leclercq avec ses trois enfants, Soline, Eoghan et Keegan, veut profiter au maximum de chaque escale pour aller à la rencontre des populations locales. En Asie, le choc culturel va leur réserver des moments très forts.

L’aventure sera-t-elle à la hauteur des attentes de chacun ? C’est la mission des 1 000 membres d’équipage du paquebot. Qu’ils soient cuisiniers, majordomes ou animateurs, ils seront sur le pont sept jours sur sept pour satisfaire les passagers. À commencer par le capitaine Pietro Sarcinella et son équipe qui vont devoir naviguer sur tous les océans du globe, non sans quelques sueurs froides. Passer le Canal de Panama sera une première pour cet équipage et un moment riche en émotion !

La seconde partie de ce documentaire sera diffusée mardi 11 juillet 2023 sur M6.