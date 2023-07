"Zone Interdite" « Croisière autour du monde : l’aventure de leur vie ! » 2ème partie sur M6 mardi 11 juillet 2023

Ophélie Meunier vous donne rendrez-vous sur M6 mardi 11 juillet 2023 à 21:10 pour un inédit de l'été du magazine "Zone Interdite". Cette semaine, diffusion du 2ème épisode du document « Croisière autour du monde : l’aventure de leur vie ! ».

Au port de Marseille, 2 500 passagers dont 700 Français ont embarqué pour le voyage le plus incroyable de leur vie : quatre mois à bord du Poesia pour parcourir le monde, à la découverte des cinq continents !

Du Panama à San Francisco, en passant par Hawaï et la Papouasie Nouvelle-Guinée, le Vietnam puis le Canal de Suez, ces touristes vont découvrir des paysages grandioses qu’ils n’oublieront jamais.

Ce voyage, c’est aussi une aventure humaine hors norme, riche en rencontre et en péripéties. Vous découvrirez des personnalités hautes en couleurs ! Des familles nombreuses et des fans invétérés de croisières.

Parmi les passagers, il y a Stephan et Jessica, le couple de coiffeurs marseillais ultra-enthousiastes qui prend tout en photo et en vidéo ! Stephan est fan de croisière, mais pas seulement. Egalement passionné de parcs d’attractions, il va enfin réaliser son rêve : visiter DisneySea, l’un des six parcs Disney au monde.

Laurent, le mari de Corinne, va fêter son anniversaire à bord du paquebot. Une soirée de fête que tous leurs amis de la croisière attendent avec impatience. Lors d’une escale à Manille aux Philippines, Corinne lui a préparé une incroyable surprise.

Pour la famille Masson et leurs deux filles de 6 et 8 ans, chaque escale est l’occasion d’aller à la rencontre de la population. En Thaïlande, sur un marché flottant, ils vont faire goûter à leurs filles des spécialités locales pas toujours très appétissantes ! Mais ils assument : ce périple est une école de la vie, les filles doivent tout tester !

Sylvia fait tous les tours du monde proposés par la compagnie. Pas simple d’épater une voyageuse avertie comme elle et pourtant ! Alors qu’elle est toujours particulièrement élégante et apprêtée, ce périple va réveiller son côté «baroudeuse » ! En particulier lors de sa rencontre avec les Papous, en Nouvelle-Guinée. Une rencontre mémorable.

Le Capitaine du navire, Pietro Sarcinella n’est pas au bout de ses surprises. Après avoir passé le Canal de Panama, une première pour lui, les évènements inattendus vont se multiplier dans l’océan Pacifique. Il va devoir gérer un phénomène très rare, qui marquera aussi les mille membres d’équipage.