"Capital" « Club Med, Air France : les secrets des géants de vos vacances » sur M6 dimanche 27 août 2023

Julien Courbet vous donne rendez-vous sur M6 dimanche 27 août 2023 à 21:10 pour un nouvel inédit de l'été du magazine "Capital" dont le thème sera « Club Med, Air France : les secrets des géants de vos vacances ».

Club Med : les coulisses des vacances « tout compris »

C’est un nom mythique de l’industrie du tourisme, l’histoire d’une société française qui a inventé, il y a soixante-dix ans, la formule magique des vacances sans soucis. Jet-ski, buffet à volonté et cocotiers, avec d’un côté les GM « gentils membres » et de l’autre les GO « gentils organisateurs ». Un concept copié jusqu’à l’excès et qui a bien failli disparaître il y a quelques années.

Désormais, fini le Club Med et ses villages de cases au confort rudimentaire immortalisés au cinéma par les Bronzés ! Place à des hébergements dignes d’un hôtel de luxe et des cuisiniers qui préparent des plats raffinés. Le Club monte en gamme pour mieux se démarquer de la concurrence quitte à afficher des tarifs parfois stratosphériques qui n’effraient pas une clientèle internationale. Il reste toutefois des offres à tarifs abordables, comme la montagne en été. Une astuce qui permet à l’entreprise de conserver une partie de sa clientèle française tout en amortissant ses infrastructures hors saison.

Choix des futures destinations, nouvelles activités et marketing hors pair, plongée dans les secrets du Club Med !

Air France, Transavia : du low cost à la première classe, la grande bataille du ciel

Cette année, Air France fête ses quatre-vingt-dix ans mais pas question de s’endormir sur ses lauriers. Après trois années marquées par la pandémie, c’est un été au beau fixe qui s’annonce pour le trafic aérien. Près de quatre milliards et demi de passagers devraient prendre l’avion en 2023 ! Des passagers qu’Air France espère bien transporter en jouant sur tous les tableaux.

Sa stratégie pour capter tous les publics : monter en gamme sur son offre principale, tout en développant sa compagnie low cost, Transavia. Mais peut-elle rivaliser face aux grand discounters aériens ?

Entre low cost et premium, confort et bonnes affaires, Capital vous livre les secrets de l’un des plus grands groupes mondiaux de l’aéronautique.