"C à vous" fera sa rentrée le 4 septembre 2023 sur France 5 : voici toutes les nouveautés - Vidéo

Lundi 4 septembre 2023 à 18:55, le magazine "C à vous" fera sa rentrée sur France 5 avec Anne-Élisabeth Lemoine. Voici les nouveautés de cette nouvelle saison.

Cette année, les téléspectateurs de "C à vous" pourront retrouver Anne-Élisabeth Lemoine entourée d’une bande renouvelée avec l’arrivée de Lorrain Sénéchal et Aurélie Casse qui rejoignent Patrick Cohen, Pierre Lescure, Mohamed Bouhafsi, Bertrand Chameroy et Émilie Tran Nguyen.

Les séquences phares de l’émission telles que « L’Édito » de Patrick Cohen, « L’ABC » de Bertrand Chameroy, « L’Œil » de Pierre Lescure, « La Story » de Mohamed Bouhafsi et « Le 5 sur 5 » de Lorrain Sénéchal seront à nouveau proposées chaque soir aux téléspectateurs.

Fort du succès de la saison 2022-2023 et des records d’audience atteints notamment par la deuxième partie de l’émission rallongée et renouvelée, "C à vous" sera plus que jamais cette année le rendez-vous de tous ceux qui font l’actualité politique, économique, sociétale et culturelle.

Une nouvelle fiction sera également proposée chaque soir, incarnée par le duo Stéphane De Groodt et Gilles Gaston-Dreyfus : « Les radoteurs ».

Deux hommes se retrouvent seuls dans une salle d’attente. Qui sont-ils ? Nous ne le savons pas mais ils ont deux caractères opposés. Qu’attendent-ils ? Nous ne le savons pas non plus et cela n’a pas d’importance puisque l’attente sera forcément courte. En moins de deux minutes, une joute verbale concentre le rapport au monde et à la vie de deux hommes qui ne semblent pas si étrangers. À la fin, l’un d’entre eux sera appelé CUT.

Créée par Stéphane de Groodt / Interprétée par Stéphane De Groodt et Gilles Gaston-Dreyfus / Réalisée à Denis Thybaud / Durée : environ 2 min / Une coproduction : Troisième Œil / Les Sœurs Lumière / France Télévisions.

