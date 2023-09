"C l’hebdo" samedi 16 septembre 2023 sur France 5 : les invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 16 septembre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 le premier numéro de la saison du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 16 septembre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Gad Elmaleh qui lance un appel pour aider le Maroc.

Eyma Scharen dans dans la peau de Bernadette de Lourdes.

Grégoire Kauffmann pour son livre “L’enlèvement” paru aux éditions Flammarion.

20:55 C L'hebdo, la suite



Tony Parker pour son émission “Skweek Show by Tony Parker”.

Loury Lag et Martin Petit pour leur livre “Résilience”, sorti aux éditions Epa Eds.

Alice Renard pour son livre “La colère et l’envie”, paru aux éditions Heloise Ormesson.