Le coup de gueule de Muriel Robin dans "Quelle époque !" contre l'homophobie dans le cinéma - Vidéo

Samedi 16 septembre 2023 à partir de 23:25, Léa Salamé vous a proposé de suivre sur France 2 un nouveu numéro de "Quelle époque !" dans lequel Muriel Robin a lancé un gout de gueule sur l'homophombie dans le milieu du cinéma.

Invitée de Léa Salamé en compagnie de Pierre Arditti pour la promotion de la pièce "Lapin" de Samuel Benchetrit qu'ils joueront à partir du 21 septembre prochain au Théâtre Edouard VII, Muriel Robin a poussé un gros coup de gueule sur l'homophobie dans le milieu du cinéma.

Interrogée par Christophe Dechavanne sur son absence au cinéma, Muriel Robin a évoqué ce qui fut un véritable traumatisme dans sa carrière d'artiste : avoir été écartée par le cinéma tout au long de sa vie à cause de son homosexualité qu'elle a révélée au grand jour.

"Je suis la seule dans le monde entier à le dire", a-t-elle assuré, "Dans le cinéma on ne vaut rien [...] J’ai pleuré tous les jours toutes les larmes de mon cœur. [...] Quand on est homosexuels, on n’est pas désirables", a-t-elle déploré.

Nous vous proposons de voir ou de revoir ce passage de l'émission :