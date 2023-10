"Maison à vendre" : inédit à Champigny-sur-Marne et Auvers-sur-Oise mardi 3 octobre 2023 sur M6 avec Stéphane Plaza

Stéphane Plaza vous donne rendez-vous sur M6 mardi 3 octobre 2023 à 21:10 pour un nouvel inédit de "Maison à vendre" à Champigny-sur-Marne et Auvers-sur-Oise.

Martine

Martine, 78 ans, vit à Champigny-sur-Marne dans une maison de 130m². Après une chute, elle souhaite emménager dans une résidence pour seniors, mais impossible de payer les échéances en plus des charges de la maison. La maison doit être vendue mais la décoration est restée figée dans les années 70.

Stéphane Plaza va tout mettre en œuvre pour l’aider à vendre et Sophie Ferjani va remettre cette maison au goût du jour.

Alexandre et Angélique

Angélique, 36 ans, et Alexandre, 41 ans, vivent à Auvers-sur-Oise avec leurs 2 filles et sont en instance de séparation. Ils ont besoin de l’argent de la vente pour tourner la page mais leur bien, inachevé et défraîchi, peine à séduire les acheteurs.

Stéphane Plaza va venir en aide à cette famille et Jessica Venancio va terminer les travaux et revoir la décoration.

À la suite de cet inédit, M6 rediffusera deux autres numéros.