Inédit de "Recherche appartement ou maison" sur M6 mardi 10 octobre 2023 avec Stéphane Plaza

Mardi 10 octobre 2023 à 21:10, M6 diffusera un numéro inédit du magazine "Recherche appartement ou maison" avec Stéphane Plaza et Sandra Viricel.

À 82 ans, Iris a pris la décision de vendre sa maison à Arnouville, dans le Val-d’Oise, pour se rapprocher de sa fille dans les Yvelines. Sa fille a fait appel aux équipes de Maison à vendre pour aider sa maman à vendre rapidement.

Stéphane Plaza et Stéphanie Catanzano ont tout mis en œuvre pour vendre au mieux la maison et, une fois la mission réussie, Iris a demandé à Stéphane de l’aider à trouver son nouveau logement !

Stéphane s’est donc lancé dans la recherche d’un bien dans les Yvelines. Va-t-il une deuxième fois faire le bonheur d’Iris ?

Antoine, 40 ans, est veuf et s’occupe de ses deux enfants de 3 ans et 5 ans. Avec sa femme, ils avaient acheté un appartement à Metz mais il s’est décidé à redémarrer une nouvelle vie proche des siens à Lyon, sa ville d’origine. Il a vendu l’appartement de Metz, a trouvé une location à Lyon et veut aujourd’hui investir dans son propre appartement. Antoine a déjà fait quelques visites mais n’a pas trouvé l’appartement idéal malgré un budget confortable.

Sandra Viricel qui va venir en aide à Antoine et ses enfants et redoubler d’efforts pour leur trouver l’appartement qui va leur permettre de se reconstruire. Va-t-elle leur dénicher la perle rare ?