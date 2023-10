"C à vous" mardi 17 octobre 2023 : sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mardi 17 octobre 2023 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici les invités qui seront reçus ce mardi 10 octobre 2023 dans l'émission :

18:55 C à vous

Attentat à Bruxelles : pourquoi la Suède est-elle visée ?

Invité : Richard Malka, écrivain.

La situation à Israël

Invité : Benjamin Haddad, député, de retour d’Israël, témoigne de la situation sur place.

Au dîner de C à vous :

Invités : Dominique Rocheteau pour son livre “Foot sentimental”, parution jeudi aux éditions du Cherche Midi.

Dans la cuisine de C à vous

Invité : Michel Lentz, chef des maisons Sibuet à Megève (Haute-Savoie).

20:00 C à vous, la suite

Xavier Giannoli et Ramzy Bedia pour la série “D’argent et de sang”, diffusée depuis hier sur Canal+ et disponible sur MyCanal.

Lilian Thuram pour son livre “Mes étoiles noires en images”, paru aux édition de La Martinière.