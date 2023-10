"Enquête d'action" : immersion avec les Gendarmes du Var sur W9 vendredi 20 octobre 2023

Vendredi 20 octobre 2023 à 21:05 sur W9, Marie-Ange Casalta vous proposera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « Gendarmes du Var : quand la violence s’installe dans le quotidien ».

En France, le nombre de victimes de coups et blessures volontaires explose : +12% en 2021 et même 15% en 2022. Une violence qui s’invite de plus en plus dans la sphère privée, souvent au domicile même des victimes.

Interventions en pleine bagarre, interpellation d’individus dangereux, contrôles routiers : pour les 178 gendarmes de la compagnie de Draguignan, dans le Var, les journées sont particulièrement denses.

Pour les aider dans leurs missions, la compagnie peut compter sur son PSIG Sabre, le Peloton de Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie. Entraînements de MMA, combats au corps-à-corps : c’est l’un des PSIG les plus entraînés de France.

Tapage nocturne, rixes : le Maréchal des Logis Chef Nicolas, à la tête du PSIG a fort à faire une fois la nuit tombée. Sur fonds de détresse sociale et de consommation excessive d’alcool, la nuit est propice aux passages à l’acte. La présence des gendarmes est alors indispensable pour la sécurité des riverains.

Mais ce sont surtout les violences conjugales qui les préoccupent. Les plaintes et les témoignages explosent. Chaque signalement est pris au sérieux. En pleine rue, Nicolas et son équipe mettront fin à une rixe entre un homme et sa compagne. Prise d’une crise de jalousie, cette dernière aurait assené un coup de couteau à son conjoint. Seulement, l’arme est introuvable et un ami du couple va rendre le travail des gendarmes impossible.

À quelques kilomètres de là, la brigade de la commune du Luc fera face à une situation de violence intrafamiliale critique : une femme a ouvert la porte à son ex-compagnon, afin qu’il puisse voir leur fille, mais la situation est devenue hors de contrôle.