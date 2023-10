"C dans l'air" jeudi 19 octobre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce jeudi 19 octobre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

Ce jeudi 19 octobre 2023, Axel de Tarlé recevra : Julien Pain, journaliste spécialiste des fake news à Franceinfo.

La désinformation s’est invitée depuis que le groupe militant Hamas a mené le 7 octobre des attaques meurtrières contre Israël qui continue de bombarder depuis la bande de Gaza. Des experts déplorent que les réseaux sociaux mettent trop peu de moyens en place pour éviter que des images violentes soient ainsi partagées à des fins pécuniaires ou de propagande sur ces plateformes. Selon le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot, "X décide de relâcher sa modération en pleine crise et de laisser de nombreux contenus illicites accessibles en ligne, le DSA est clair. Nous avons saisi la Commission européenne". Mercredi dernier, les services de Thierry Breton ont envoyé un courrier à Meta, pour la rappeler à ses devoirs mais en mentionnant, davantage que la situation en Israël et à Gaza, la couverture des élections en Europe, notamment en Slovaquie. Dans les prochains jours, une troisième lettre devrait être adressée à TikTok, pointant des vidéos de “défis” dangereux pour les mineurs.

Selon un bilan de la direction nationale de la police judiciaire, la plateforme Pharos, chargée de détecter 24 heures sur 24 les contenus illicites et de les faire retirer après investigations a enregistré pas moins de 2839 signalements de haine en ligne en lien direct avec le conflit en Israël, soit une augmentation de 60 % en 10 jours. Huit fois sur dix, les messages sont liés à l’apologie du terrorisme, avec des propos glorifiant le Hamas, son attaque surprise ainsi que les moyens que les tueurs ont employés pour perpétrer leurs atrocités. Depuis le 7 octobre, début des attaques meurtrières du Hamas, les agents de Pharos ont d’ailleurs transmis 203 signalements “judiciarisables” aux services de police et de gendarmerie territorialement compétents.

Julien Pain reviendra sur cette guerre de l’information qui s’est invitée depuis que le Hamas a mené le 7 octobre des attaques meurtrières contre Israël.

Damien Delseny, rédacteur en chef adjoint en charge du service Police-Justice au Parisien.

Alix Bouilhaguet, éditorialiste politique à France Télévisions.

Eve Roger, journaliste, spécialiste des questions de société et d’éducation.

Driss Aït Youssef, docteur en droit public et spécialiste des questions de sécurité.

Emotion et recueillement ce matin à Arras où un dernier hommage a été rendu au professeur de français, Dominique Bernard, poignardé à mort vendredi dernier devant son collège-lycée par un ancien élève radicalisé. Les obsèques de cet enseignant de 57 ans, marié et père de trois filles, ont eu lieu dans la cathédrale d’Arras en présence du chef de l’Etat, de son épouse et du ministre de l’Education nationale. A l’extérieur des centaines d’habitants, des parents d’élèves et anciens élèves étaient présents pour suivre la cérémonie retransmise sur la place des Héros de la ville, meurtrie par cette attaque terroriste qui a suscité, trois ans après l’assassinat du professeur d’histoire-géographie Samuel Paty, une nouvelle onde de choc dans tout le pays.

Depuis l’attaque, la France est passée en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du plan Vigipirate, et les évacuations se multiplient dans tout le pays. Au Château de Versailles aujourd’hui pour la quatrième fois en une semaine, c’était une fausse alerte comme dans les établissements scolaires, les gares et la plupart grands aéroports français, temporairement évacués à cause de menaces ou de colis suspects ces dernières quarante-huit heures. "Les auteurs de ces fausses menaces seront retrouvés et punis" a prévenu le ministre de la Justice. Le ministre délégué aux Transports a de son côté annoncé "un renforcement de la sécurité dans les transports publics" et une accélération des embauches initialement prévues pour les Jeux olympiques alors que l’inquiétude grandit dans le pays.

Selon un dernier sondage mené par l'institut Elabe pour BFMTV, publié mercredi, 84 % des Français se disent inquiets face à la menace terroriste, dont 33 % très inquiets. Plus de quatre Français sur dix affirment qu'ils vont "changer leurs comportements" face à la menace. Une inquiétude que l’on trouve particulièrement au sein de la communauté juive de France alors que près de 189 actes antisémites ont été recensés sur le territoire français depuis l'attaque d'Israël par le Hamas a affirmé Gérald Darmanin samedi dernier.

Hier, lors des questions d’actualité au gouvernement du Sénat, le ministre de l’Intérieur a rappelé "que la menace terroriste, singulièrement la menace islamiste, est extrêmement importante". "Il y a 43 attentats islamistes déjoués, 1 tous les mois et demi. 1 500 personnes interpellées qui ont un lien direct avec de l’apologie du terrorisme, des préparations d’attentats depuis 5 ans. 6 500 personnes par an que nous mettons sous techniques de renseignements", a indiqué Gérald Darmanin. En ce qui concerne, le traitement des étrangers menaçant l’ordre public, 489 sont encore sur le territoire national "dont plus de la moitié est en prison". "L’autre moitié est soit en centre de rétention administratif, soit assignés à résidence, soit en contentieux juridique et j’espère que la loi immigration nous permettra d’aller plus vite, plus fort et plus ferme", a-t-il détaillé.

Mais c’est une autre phrase prononcée par le locataire de la place Beauvau qui enflamme depuis lundi les réseaux sociaux. Invité de CNews, Gérald Darmanin a assuré que le joueur de football, Karim Benzema, est "en lien notoire avec les Frères musulmans". Ce que le Ballon d’or a vigoureusement démenti mercredi par la voix de son avocat qui évoque le dépôt éventuel d’une plainte contre M. Darmanin pour diffamation ou injure publique.

Où en est l’enquête sur l’attaque d’Arras ? Quel est l’état de la menace terroriste en France ? Et qui sont les Frères musulmans ?

