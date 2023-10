"C médiatique" dimanche 22 octobre 2023 : les invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 22 octobre 2023 à 13:30 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Les invités reçus dimanche 22 octobre 2023 :

Le Grand Reporter de M6 : Bernard de la Villardière, présentateur du magazine "Enquête Exclusive".

Le visage de la rentrée de TF1 : Isabelle Ithurburu, présentatrice de "50' Inside" et du MAG de la Coupe du Monde de Rugby.

Raphaël Enthoven et Marie-Virginie Klein décrypteront le duel de communication entre Gérald Darmanin et Gabriel Attal.