"Faites entrer l'accusé" : « Patrice Uzan l'arme fatale » sur RMC Story dimanche 29 octobre 2023

Dimanche 29 octobre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel intédit du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Patrice Uzan l'arme fatale ».

Depuis vingt ans, "Faites entrer l’accusé" raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises.

Pour cette nouvelle saison, un duo inédit sera aux commandes du programme : Christophe Delay, journaliste, présentateur et rédacteur en chef de « Première Édition » de 06:00 à 08:30 du lundi au vendredi sur BFMTV et Dominique Rizet, figure historique du programme, journaliste et consultant Police-Justice BFMTV.

Épisode 6 Patrice Uzan l'arme fatale

Janvier 2011 : un couple de retraités est retrouvé mort, dans son pavillon de Saint-Witz, en région parisienne. Semble-t-il à l’issue d’un cambriolage qui a mal tourné.

Avril 2011 : un bijoutier est abattu, lors d’un braquage, dans son arrière-boutique, à Paris, en plein quartier des Batignolles. Deux affaires criminelles que rien ne rapproche. A priori.

La gendarmerie enquête sur l’un. La PJ travaille sur l’autre. Sans savoir que les deux affaires sont liées par le même mode opératoire. Toutes les victimes ont été abattues de trois balles dans la tête. Avec la même arme. C’est d’ailleurs cette arme qui permettra, au terme de deux enquêtes remarquables, de rapprocher les deux affaires et de remonter à l’auteur de ces crimes. Un homme insoupçonnable, qui laisse les policiers pantois, quand ils l’arrêtent.

Lui, leur « tueur en série » ? Lui, le tireur précis et méthodique, qui a tué de sang-froid, trois personnes ? Face aux experts, Patrice Uzan, le reconnait lui-même : il a « raté » tout ce qu’il a entrepris dans sa vie : la restauration, la vente, la location de bateaux, le bâtiment… Le costume de tueur semble tellement large pour ses épaules, que les enquêteurs s’acharneront à lui trouver un complice !

Renvoyé devant les assises, Patrice Uzan a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie de 20 ans de sûreté, pour le double meurtre des retraités de Saint-Witz. Et à 30 ans de prison, dans l’affaire du bijoutier.