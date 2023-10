"C dans l'air" mardi 31 octobre 2023 : les invités reçus sur France 5 par Axel de Tarlé

Axel de Tarlé vous donne rendez-vous ce mardi 31 octobre 2023 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Ce mardi 31 octobre 2023, Axel de Tarlé recevra : Jean-François Corty, vice-président de Médecins du monde, chercheur à l'Institut de relations internationales et stratégiques

L’aide internationale s’organise alors que les Gazaouis manquent de tout. Des camions chargés de médicaments et de nourriture sont en route vers la bande de Gaza. Depuis l’attaque du Hamas, seuls 20 camions ont pu traverser l’unique poste-frontière en Égypte. Selon l’ONU, il faudrait au moins 100 camions par jour pour subvenir aux besoins des 2,4 millions de Gazaouis.

Joe Biden et le Premier ministre israélien ont annoncé un "flux continu" d’aide humanitaire à Gaza. Et d’autres pays comme la Colombie, le Royaume-Uni et la Russie se sont, eux, engagés à fournir de l’aide aux Gazaouis. En Irak, le gouvernement s’organise avec l’État égyptien pour faire parvenir de l’aide humanitaire à Gaza.

La France de son côté déploie son aide humanitaire. Elle a annoncé mercredi dernier la venue d’un navire-hôpital, le Tonnerre en direction de l'enclave palestinienne, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, depuis le Proche-Orient. "Il a passé ce soir le détroit de Messine au large de la Sicile, nous l'attendons pour dimanche au large de Gaza", a expliqué l'ambassadeur français Frédéric Journès, à l'heure où les autorités du Hamas affirment dénombrer depuis le début de la guerre plus de 8525 morts sur le territoire côtier, dont plus de 3000 enfants. Ce navire pourrait prendre en charge de nombreux blessés, alors que les hôpitaux de la bande de Gaza sont menacés par les pénuries de carburant. "C'est un vrai hôpital flottant, avec deux blocs opératoires, 200 marins, tout un personnel hospitalier, tout ce qu'il faut pour pouvoir soigner des gens", a détaillé le diplomate.

Jean-François Corty reviendra sur l’aide internationale humanitaire qui s’organise alors que les Gazaouis manquent de tout.

17:45 "C dans l'air"

Alex de Tarlé décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste politique à France Télévisions.

Christophe Barbier, éditorialiste politique, conseiller de la rédaction de Franc-Tireur.

Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au CEVIPOF.

Rachel Garrat-Valcarcel, journaliste politique à 20 minutes.

Le thème de l'émission : Israël-Gaza : ce conflit qui divise la classe politique française



819. C'est le nombre d'actes antisémites comptabilisés en France depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre dernier. Un chiffre presque deux fois plus élevé que toute l'année 2022. Ce matin encore, à Paris, ce sont des étoiles de David, symboles de la religion juive, qui ont été retrouvées peintes sur des immeubles. Pendant ce temps-là, une femme menaçant de se faire exploser (et qui aurait proférer des propos faisant l'apologie du terrorisme), a été neutralisée par les policiers dans le métro parisien.

L'exécutif doit donc gérer un début d'importation du conflit israélo-palestinien sur le sol français et cela ne se fait pas sans dissensions au sein de la majorité. Des élus macronistes s’émancipent de la position diplomatique française en demandant un soutien sans faille à Israël. Emmanuel Macron, lui, cherche à paraître à la fois solidaire de l’Etat hébreu et favorable à une aide humanitaire pour les Gazouis.

Ce conflit aura en tout cas accéléré l'éclatement de la Nupes en France. Déjà contesté depuis plusieurs mois au sein des partis de gauche, Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui qualifié de « problème » par certains élus qui ne se retrouvent plus dans ses prises de position. Au sein même de la France insoumise, une division se fait à présent entre sa garde rapprochée (Manuel Bompard et Mathilde Panot notamment) et des voix divergentes comme Raquel Garrido, Clémentine Autain ou François Ruffin.

De son côté, le RN semble tirer parti de la situation. Un sondage Ifop-Fiducial a placé hier le parti de Marine Le Pen au delà des 30% d'intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2027. Leur stratégie de diabolisation des Insoumis semble donc fonctionner, tout comme leur quête en « respectabilité », notamment au sujet de la laïcité.

Alors, comment le gouvernement peut-il combattre la montée de l'antisémitisme en France ? Mélenchon casse-t-il sciemment la Nupes à des fins personnelles ? Pourquoi rien ne semble arrêter la progression du RN ?

