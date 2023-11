"Faites entrer l'accusé" : l'affaire Jean-Baptiste Rambla sur RMC Story dimanche 12 novembre 2023

Dimanche 12 novembre 2023 à 21:10, RMC Story diffusera un nouvel inédit du magazine "Faites entrer l'accusé" avec Dominique Rizet et Christophe Delay : « Jean-Baptiste Rambla : Un crime pour héritage ».

Depuis vingt ans, "Faites entrer l’accusé" raconte et décrypte les plus grandes affaires criminelles françaises.

Pour cette nouvelle saison, un duo inédit sera aux commandes du programme : Christophe Delay, journaliste, présentateur et rédacteur en chef de « Première Édition » de 06:00 à 08:30 du lundi au vendredi sur BFMTV et Dominique Rizet, figure historique du programme, journaliste et consultant Police-Justice BFMTV.

Épisode 8 Jean-Baptiste Rambla : Un crime pour héritage

Voilà un homme, dont la vie a été frappée, dès la plus tendre enfance, par la mort. Car le crime s’est invité dans la vie de Jean-Baptiste Rambla - le « petit Jean », comme les journalistes l’avaient alors surnommé- quand il avait 6 ans, pour ne plus le quitter. Telle une croix que l’enfant a dû porter et avec laquelle il a grandi, après le meurtre de sa petite sœur, Maria-Dolorès. Kidnappée sous les yeux de Jean-Baptiste, en 1974, cette petite marseillaise, a été tuée par l’un des criminels les plus célèbres de France, Christian Ranucci, L’homme, qui a été guillotiné, pour ce crime, en 1976, est l’un des derniers condamnés à mort en France.

Ce drame, la famille Rambla ne s’en est jamais relevée. Mais pour Jean-Baptiste Rambla, il explique aussi ses propres crimes ! Car, en vieillissant, il a tué, lui aussi. Deux fois. Deux femmes. Sa patronne, d’abord, Corinne Beidl, en juillet 2004, à Marseille. Et, après dix ans de prison, Cintia Lunimbu, une jeune femme, choisie au hasard, dans un immeuble de Toulouse.

Deux victimes, bien éloignées de ceux qu’il a toujours tenus pour responsables de ses malheurs : le meurtrier de sa sœur, mais aussi Gilles Perrault, l’auteur d’un best-seller, « Le Pull-over rouge », qui a jeté un doute sur la culpabilité de Christian Ranucci et attisé le débat national autour de la peine de mort.

A son premier procès, en 2008, devant la cour d’assises d’Aix-en-Provence- celle-là même qui avait jugé le meurtrier de sa sœur- Rambla a raconté la culpabilité que sa famille lui avait fait porter, mais aussi, les journées passées dans les librairies à manifester contre Gilles Perrault. En 2020, devant ses juges de Toulouse, il s’est encore défendu avec les mêmes arguments. Comme figé en 1974 !

Par deux fois, la justice a dû déterminer qui avait armé la main de Jean-Baptiste Rambla ? Christian Ranucci ? Gilles Perrault ? Son père, Pierre Rambla ? Lui-même ?... Par deux fois, elle a apporté la même réponse, condamnant in fine, à la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de sûreté, celui qui ne pouvait pas oublier le meurtre de sa sœur.