"Sept à Huit" dimanche 12 novembre 2023 sur TF1 : sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 12 novembre 2023, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 12 novembre 2023 :

La renaissance d'un village



Grâce à son bistro multi-services, et à sa jeune patronne surmotivée, vous allez découvrir dans "Sept à Huit" la renaissance d'un village.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 12 novembre 2023 :

Accusés d'un double meurtre



Une infirmière et son amant garagiste accusés d'un double meurtre : sur fond de jalousie, trahison et vengeance.

Dans l'enfer de la guerre

Un document dans l'enfer de la guerre avec les Palestiniens, civils et médecins dans les hôpitaux de la bande de Gaza.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Jacques Dutronc : les confidences d'un homme secret



À 80 ans, Jacques Dutronc raconte à Audrey Crespo-Mara sa vie en Corse, ses amours et ses excès.