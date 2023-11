"C l’hebdo" samedi 18 novembre 2023 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 18 novembre 2023 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 18 novembre 2023 :

18:55 C L'hebdo

Prix : à quand un retour à la normale ?



Invité : Eric Heyer, docteur en économie, directeur du département Analyse et Prévision de l'OFCE, enseignant à SciencesPo Paris.

The Crown : la mort de Lady Di

Invité : Pierrick Geais, journaliste à Paris Match.



20:55 C L'hebdo, la suite

Léa Drucker, actrice.



François Busnel, présentateur de "La p'tite librairie" sur France 5.

Isabella Rossellini, actrice italo-américaine, fille d'Ingrid Bergman et de Roberto Rossellini.