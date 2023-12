"Le monde en face - Train, la nouvelle bataille du rail" dimanche 10 décembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Dimanche 10 décembre 2023 à 21:10, "Le monde en face", présenté par Mélanie Tavarant sur France 5, proposera un état des lieux des chemins de fer français à l'heure où le train se veut moyen de transport du futur.

Plus assez de trains, plus assez de billets, plus assez de conducteurs. Alors que la crise écologique n’a jamais été aussi palpable, c’est la ruée sur le rail : l’État annonce un plan de 100 milliards d’euros pour le chemin de fer d’ici à 2040, tournant majeur après des années de sous-investissement.

Cet été, 24 millions de Français ont voyagé sur les grandes lignes, dans des TGV remplis à plus de 80 %, le record de l’été précédent a été battu.

Moins rapide, bien moins polluant et autrement plus pittoresque que l’avion, le train promet un autre rapport au temps. Ralentir, dans un monde où tout va trop vite... Comme une réponse à la fatigue générale de la société. Ainsi, près de 200 ans après son arrivée sur les rails, 40 ans après le lancement du TGV, le train vit un moment charnière.

Confrontée à une demande inédite mais fragilisée par son réseau vieillissant, la SNCF se retrouve bousculée par l’ouverture à la concurrence, accusée de pratiquer des prix trop élevés. De nouveaux acteurs privés s’invitent dans la course, sans grand résultat pour l’instant.

Partout dans les campagnes, des collectifs se montent pour défendre les petites lignes, tandis que les chantiers pour les futures LGV sont contestés. Promesse de liberté et de démocratisation du voyage au tournant du siècle dernier, le train fracture la France comme jamais.

Le plan à 100 milliards d’euros annoncé par Matignon suffira-t-il à combler le retard français, pour faire du rail, comme annoncé, « la colonne vertébrale des mobilités » ?

Le fer peut-il vraiment l’emporter sur le carbone, comme l’ambitionne le président de la SNCF Jean-Pierre Farandou ?

Populaire mais cher sur la longue distance, le train peut-il encore être un transport d’avenir ?

Du cœur du Massif central au sud de la Gironde, d’Argenton-sur-Creuse aux cités cheminotes de Miramas, voyage à travers la France ferroviaire. Entre écologie, utopie et exigences de rentabilité.

Ce documentaire, diffusé dans "Le monde en face", sera suivi d'un débat présenté par Mélanie Taravant avec :

Clément Beaune, ministre des Transports

Sophie Fay, journaliste au Monde, en charge des transports

Emmanuel Duteil, directeur de la rédaction de l'Usine Nouvelle.

Antoine Pecqueur, auteur de "Géopolitique du rail : le train aux coeur des enjeux contemporains" (Editions Autrement).