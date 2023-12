"66 Minutes" dimanche 10 décembre 2023 sur M6 : sommaire du magazine - Vidéo

Dimanche 10 décembre 2023 à partir de 17:20, Kareen Guiock Thuram vous proposera de suivre sur M6 un nouveau numéro du magazine "66 minutes". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Reportages, portraits, enquêtes, "66 Minutes" explore l'actualité de la semaine avec des reportages sur des faits divers, des phénomènes de société ou des événements de l'actualité internationale.

17:20 66 Minutes



Terreur dans l'immeuble



Que se passe-t-il dans cette résidence de Boulogne Billancourt en région parisienne ? Un climat plus que pesant règne depuis des mois. En cause, selon une bonne partie des résidents, le comportement du gardien. Il est accusé par certains habitants de courriers de menaces et même d'intrusion dans des appartements.

Barbie Botox : tendance à risque ?



Des jeunes femmes prêtes à tout pour ressembler à leur modèle, leur idôle, la poupée Barbie. Elles se font affiner les épaules, allonger le cou : des opérations de chirurgie esthétique qui ne sont pas sans risques. Injecté dans les trapèzes, le « Barbie Botox » pourrait provoquer la paralysie du muscle, et donc impacter la posture. Mais certains médecins ont décidés de braver le danger...

La rencontre > François Civil, le nouveau chouchou

Ce dimanche Kareen Guiock Thuram rencontre François Civil à l'occasion de la sortie de son film "Les Trois Mousquetaires : Milady".

18:40 66 Minutes Grand Format

