"Echappées belles - Nouvelle Zélande : voyage au bout du monde" samedi 16 décembre 2023 sur France 5 - Vidéo

Samedi 16 décembre à 21:05 sur France 5 dans "Echappées belles", Ismaël Khelifa vous emmène à la découverte de la Nouvelle Zélande.

Pays du bout du monde, la Nouvelle-Zélande (Aotearoa en maori) est célèbre pour ses paysages spectaculaires, qui font rêver notamment les cinéastes. Un voyage en Nouvelle-Zélande, c’est traverser une nature sauvage et une palette de sites étonnants et variés. Un dépaysement total pour les yeux et l’âme.

Ismaël va partir à la découverte de ce pays où la nature est sacrée. En traversant les sentiers et les routes de l’île du Nord, Ismaël va croiser sur sa route des « Kiwis » natifs ou d’adoption qui ont tous en commun ce désir de protéger leur environnement...

Les reportages diffusés :

La douceur de vivre à Auckland

L'hélicoptère, véhicule du quotidien

Une agence centrale pour la préservation de la nature

Wellington "Wellywood"

La vie dans les Sounds

Les pirogues traditionnelles.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera le numéro "Echappées belles - La Bourgogne donne le rythme".