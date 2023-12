Le magazine "C médiatique" de France 5 change d'horaire à partir du 14 janvier 2024

À partir du 14 janvier 2014, le magazine "C médiatique" présenté par Mélanie Taravant chaque dimanche sur France 5 changera de case horaire et sera diffusé à 12:00.

Le magazine consacré aux médias et au traitement de l'information par les médias sera désormais est diffusé tous les dimanches à 12:00 sur France 5 dès le 14 janvier 2024.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique avec :

Les experts médias (en alternance) :

Thierry Moreau , journaliste média.

, journaliste média. Benoît Daragon , journaliste média au Parisien .

, journaliste média au . Lise Pressac , journaliste média.

, journaliste média. Cyril Lacarrière , rédacteur en chef à France Inter , spécialiste des médias.

, rédacteur en chef à , spécialiste des médias. François Saltiel, journaliste à France Culture, spécialiste du numérique

Et toujours :

C l'actu : Chaque semaine un reportage sur la fabrique de l'information et les coulisses du traitement de l'actualité par les médias.

L'invité : Animateurs, patrons, stars des réseaux sociaux... : celles et ceux qui font l'actualité média sont sur le plateau de C médiatique.

La semaine médiatique revient sur les faits marquants et les principales infos de la semaine en cours et à venir.

C tout Com : conférences de presse politiques, opérations de communication... coup de projecteur sur le storytelling de la semaine qui est analysé en duo par des spécialistes et des décrypteurs de la communication politique avec Franck Louvrier, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, et Gaspard Gantzer, ancien conseiller de François Hollande.

En coulisses : un reportage en immersion dans les secrets et coulisses des médias.