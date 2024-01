"Envoyé Spécial" jeudi 11 janvier 2024 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 11 janvier 2024 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

L'enfer des punaises de lit

Les punaises de lit semblent avoir tout récemment colonisé nos espaces publics, nos cinémas, nos hôtels, nos transports en commun. Un Français sur 10 aurait déjà été touché par ce fléau presque invisible. Des vidéos devenues virales, reprises par les médias du monde entier, ont déclenché une peur panique d'en avoir chez soi.

Et si elles avaient élu domicile chez moi ? s’interroge la journaliste d’Envoyé spécial.

Emilie Helmbacher, a décidé de se mettre dans la peau d’un particulier dont l’appartement est infesté par ces insectes. Elle a testé plusieurs sociétés, choisies au hasard, en caméra cachée : faux diagnostics, prix variant du simple au triple, entrepreneurs peu scrupuleux. Des sociétés de désinsectiseurs jouent sur la psychose pour arnaquer des locataires ou des propriétaires en détresse.

Un produit soi-disant miracle a fait son apparition sur les étals des épiceries de quartier : le Sniper. Problème, cet insecticide est interdit à la vente en France et en Europe. D’après un rapport de l’ANSES, depuis 2018, le Sniper serait à l’origine de 163 cas d’intoxications graves, parfois mortelles. Alain, informaticien, qui témoigne dans ce reportage, est persuadé que ce produit a provoqué la mort de son père au mois d’octobre dernier.

Alors, comment s'y retrouver lorsque les invasions de punaises deviennent un business attirant à la fois des professionnels sérieux et bon nombre de charlatans ? Que font les pouvoirs publics pour lutter contre ce problème ?

Et vous qui venez tout juste de poser vos valises après les vacances de Noël, êtes-vous bien sûrs de ne pas en avoir transporté dans vos bagages ?

Un reportage de Emilie Helmbacher, Jeremy Luc et Clément Bellorini.

Mois sans alcool : est-ce que ça marche ?

Au départ, c’est un défi personnel que s’est lancé notre journaliste Adrian Jaouen. Ne plus boire un seul verre d’alcool pendant au moins un mois.

Objectif : évaluer les effets de cette abstinence sur sa santé et tester sa résistance à la tentation.

Une expérience que notre journaliste a filmée au jour le jour : de ses rendez-vous chez le médecin qui l’accompagne, aux soirées entre amis ou avec ses coéquipiers du rugby.

Ce défi, c’est tout le concept du Dry January, le « mois de janvier sec ». Importé du Royaume Uni en 2020, le « mois sans alcool » fait de plus en plus d’adeptes en France. 1/3 des Français serait tenté par l’expérience. Mais si cette opération est plébiscitée par les addictologues, vous découvrirez qu’elle suscite bien moins d’engouement du côté des autorités. Cette année encore, le gouvernement n'a prévu aucune campagne de soutien. Dans un pays où la consommation d'alcool fait partie de la tradition, promouvoir l'arrêt de l'alcool ne semble pas être accepté !

Un reportage de Adrian Jaouen et Thomas Lhoste pour France tv.presse.

Les passeuses de la liberté

C'est un peu le monde à l'envers. Des Américaines qui supplient des Mexicaines de leur venir en aide. Cette situation ubuesque est la conséquence directe de l'annulation par la cour suprême des Etats Unis en juin 2022 de l’arrêt Roe v. Wade, qui garantissait le droit à l'avortement aux Américaines.

Depuis, 15 Etats sur 50 ont complètement banni l’accès à l’avortement. Entre temps, le Mexique, a fait le chemin inverse et a dépénalisé l'avortement en septembre 2023. Les militantes féministes mexicaines aidaient des milliers de femmes à avorter clandestinement, à domicile, à l’aide de pilules. Une expérience et un savoir-faire qu’elles ont décidé de transmettre désormais à leurs voisines, les femmes américaines. Les Mexicaines ont mis en place un réseau solidaire de contrebande de pilules abortives entre les deux pays. Elles reçoivent tous les jours une centaine d’appels au secours venant des Etats-Unis, et notamment du Texas, qui a interdit l’avortement même en cas de viol. Dans cet État ultra-conservateur, frontalier du Mexique, le combat entre les collectifs féministes et les militants anti-IVG fait rage.

Les équipes d'Envoyé spécial sont allées à la rencontre des féministes au Mexique qui viennent au secours de leurs voisines américaines. Les journalistes du magazine ont également rencontré les activités du Texas qui pourchassent dans tout le pays, les femmes qui tentent de se procurer les médicaments nécessaires pour avorter.

Un reportage de Ingrid Piponiot, Alex Gohari, Sophie Przychodny, Rémi Vorano et Raynald Lellouche.