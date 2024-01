"Envoyé Spécial" jeudi 18 janvier 2024 : les reportages au sommaire cette semaine

Jeudi 18 janvier 2024 à 21:10, Elise Lucet vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Envoyé Spécial". Voici les reportages qui seront diffusés cette semaine.

Joue-la comme Mbappé !

C’est sûrement le projet le plus personnel de Kylian Mbappé et de sa famille. Lancée en 2020, l’association IBKM, pour Inspired by Kylian Mbappé, accompagne 98 jeunes pour les aider à accomplir leur rêve. Ils viennent de Bondy ou d’ailleurs, la plupart de milieux défavorisés mais pas seulement, et s’imaginent plus tard vétérinaire, dessinateur, ou architecte. Aucun d’entre eux ne rêve d’être footballeur! Aide financière, séjours découverte, cours d’anglais, chaque jeune est suivi individuellement pour que même s’ils ne partent pas avec les même chance que d’autres au départ, ils puissent à terme atteindre leurs objectifs professionnels.

A la tête du projet, Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé. Réputée pour être très discrète, elle a accepté qu’une caméra la suive. Le choc de passer “de la mairie de Bobigny au palace du Royal Monceau”, son regard sur la carrière de son fils, Fayza Lamari se livre pour la première fois à la télévision. L’association finance également des projets à l’étranger. C’est le cas au Cameroun, pays d’origine du père de Kylian, ou les caméras du magazone "Envoyé Spécial" ont suivi le capitaine de l’équipe de France lors d’un voyage en juillet dernier.

Un reportage de Laura Aguirre de carcer, Nicolas Bertrand, Baptiste Laigle, Matthieu Niewenglowski, Fabien Fougère, Damien Turpin et Benoit Sauvage.

Le documentaire sera suivi d'un entretien exceptionnel de 35 minutes de Kylian Mbappé par Elise Lucet.

Solidaires les milliardaires !

Ils sont riches, très riches. Ils sont héritiers, créateurs d’entreprises, ils ont fait fortune dans la finance et demandent… de payer plus d’impôts ! Ils se sont surnommés les « Patriotic millionnaires » et sont environ 200 aux États-Unis. Alors que les inégalités dans les pays développés n’en finissent pas de se creuser, ils s’indignent de payer proportionnellement moins d’impôts que les classes moyennes. Et militent pour un impôt mondial sur la richesse.

Un reportage de Olivier Sibille, Valerie Lucas, Arnaud Pacary et Harold Horoks.