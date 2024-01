"C l’hebdo" samedi 20 janvier 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 20 janvier 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 20 janvier 2024 :

18:55 C L'hebdo

Annonces d'Emmanuel Macron

Invitée : Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT.

Dati, Depardieu



Invitée : Anna Mouglalis, comédienne, parle...

20:55 C L'hebdo, la suite

Clémentine Célarié, pour la pièce « Je suis la maman du bourreau » au théâtre la Pépinière.

David Foenkinos, pour son livre « La vie heureuse » chez Gallimard.

Jean-Michel Bertrand, réalisateur de « Vivre avec les loups ».