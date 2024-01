"La grande librairie" mercredi 24 janvier 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 24 janvier 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 24 janvier 2024, "La Grande Librairie" se délocalise au Mucem de Marseille, et propose une émission exceptionnelle, en public, à l’occasion des 10 ans du musée et des Nuits de la lecture.

Au cœur de ce musée dédié aux différentes cultures de la méditerranée, Augustin Trapenard recevra des grands noms de la littérature dont le prix Nobel Jean-Marie Gustave Le Clezio. En cette rentrée de janvier, il publie Identité : Nomade (Robert Laffont) un livre très personnel dans lequel il se confie pour la première fois sur son parcours d’écrivain, déploie ses multiples voyages et appartenances, et s'interroge sur ce que peut la littérature aujourd'hui.

Laurent Gaudé, salué entre autres par le Prix Goncourt pour son roman Le Soleil des Scorta (Acte Sud) reviendra sur l’ensemble de son œuvre, résolument engagée, tournée vers les ombres et les lumières du contemporain, et particulièrement sur le monde méditerranéen.

La romancière et essayiste Belinda Cannone a grandi à Marseille. Elle a récemment passé une nuit au Mucem et racontera cette expérience dans un livre de la collection "Ma nuit au musée" à paraître l'année prochaine. Cette rentrée, elle publie un recueil de nouvelles Les vulnérables (Stock) qui rend hommage à ceux qui peinent à trouver leur place dans le monde.

À leurs côtés, Nina Bouraoui, qui vit et écrit entre Paris et Cassis, et qui s'attache, dans Grand Seigneur (JC Lattès), au récit bouleversant de la perte de son père. Face à ce deuil, elle se réfugie dans la littérature, revient sur ses derniers instants, invoque des silences et des secrets intimes et collectifs, entre la France et l'Algérie.

Magyd Cherfi nous présentera quant à lui son premier roman, La vie de ma mère ! (Actes sud). À la fois tendre et drôle, cette déclaration d’amour d’un fils à sa mère est le portrait d’une femme qui s’est émancipée tardivement, après s’être sacrifiée pour ses enfants, et un regard percutant sur la première génération d’immigrés d’Algérie en France.

Enfin, la poétesse et écrivaine Laura Vazquez vit depuis plus de 10 ans à Marseille, la ville où l'on compte le plus de poètes en France. L'année dernière, elle publiait Le Livre du large et du long et recevait le Prix Goncourt de la poésie pour l'ensemble de son œuvre.

Autour de ces auteurs, des libraires et des lecteurs, qui viendront animer cette soirée dédiée aux mots, aux milles identités de l'espace méditerranéen, et à cette idée que la littérature est toujours un lieu de rencontres, de partage et de commun.