"C dans l'air" mardi 23 janvier 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Caroline Roux vous donne rendez-vous sur France 5 ce mardi 23 janvier 2024 à 17:30 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit chaque jour en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou l'économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 23 janvier 2024, Caroline Roux recevra : Laurence Rossignol, vice-présidente du Sénat et sénatrice dans le Val-de-Marne, ancienne ministre socialiste des Droits des femmes.

L’année dernière, le HCE disait que "la situation est alarmante". Hier dans son nouveau rapport intitulé "s'attaquer aux racines du sexisme" sur l'état des lieux du sexisme en France, le Haut Conseil à l’Egalité, l’instance indépendante chargée de conseiller le gouvernement, affirme que "le sexisme est toujours aussi ancré dans la société française". D'après ce 6ème rapport du HCE, les idées machistes sont en augmentation chez les jeunes hommes. "Le sexisme commence à la maison, continue à l'école et explose en ligne", avec une sorte de dynamique régressive chez les jeunes hommes et chez les filles.

Entre 25 et 34 ans, 52 % des hommes estiment "que l’on s’acharne sur les hommes" et 59 % pensent qu’il "n’est plus possible de séduire une femme sans être vu comme sexiste". Plus d'un homme de 25-34 ans sur 5 considère normal d'avoir un salaire supérieur à sa collègue à poste égal. Le Haut Conseil à l’Egalité dit s'inquiéter des "réflexes masculinistes et comportements machistes" alors que la famille, l'école et Internet sont trois "incubateurs" du sexisme qui "perdure", voire s'aggrave notamment chez les jeunes hommes.

Ce matin au micro de franceinfo, le président du Sénat Gérard Larcher s'est déclaré opposé à l'inscription de l'IVG dans la Constitution, promesse d'Emmanuel Macron, alors que mercredi, les députés débattront du projet de loi qui vise à inscrire dans la loi fondamentale la "liberté garantie" aux femmes de recourir à l’avortement.

Laurence Rossignol reviendra sur le nouveau rapport du Haut Conseil à l’Egalité qui affirme que "le sexisme est toujours aussi ancré dans la société française" et sur l'inscription de l'IVG dans la Constitution qui selon elle, "va permettre de montrer ce qu’est la France".

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Jean-Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schuman.

Laure Mandeville, grand reporter au Figaro.

Anthony Bellanger, éditorialiste sur France Inter et France Info TV, spécialiste des questions internationales.

Marc Lazar, historien et sociologue à Sciences Po et à l’université Luiss de sciences sociales à Rome.

Le thème de l'émission :

Des manifestations massives se sont multipliées en Allemagne le week-end dernier contre le mouvement d’extrême droite Alternative für Deutschland (AfD). Une mobilisation d’ampleur dans tout le pays qui s’explique en grande partie par les révélations du médias Correctiv qui n’en finissent pas de faire des vagues outre-Rhin depuis le 10 janvier. Ce consortium de journalistes d’investigation a mis au jour une réunion secrète qui s’est tenue en novembre 2023 entre des membres de groupuscules d’extrême droite et néonazis européens avec plusieurs cadres de l’AfD. Au cours de cette rencontre, ils auraient discuté de politiques à mettre en œuvre dans l’éventualité d’une arrivée au pouvoir de l’AfD dont notamment un plan de "rémigration", l’expulser d’Allemagne d’étrangers, mais aussi des d’immigrés ayant acquis la nationalité allemande.

L'AfD a affirmé qu'elle n'avait aucun lien organisationnel ou financier avec la réunion et que les membres qui y ont participé l'ont fait à titre purement personnel. Néanmoins, sa dirigeante Alice Weidel s'est séparée d'un conseiller qui était présent, tout en dénonçant le travail de Correctiv. La colère suscitée par cette enquête a relancé les appels dans le pays pour interdire l'AfD qui multiplie ces derniers mois les succès dans les urnes en particulier dans l’ex-Allemagne de l’Est.

À l’approche des élections européennes, l’AFD ne cesse de progresser dans les sondages. Il est aujourd’hui le deuxième parti du pays avec 22 % des intentions de vote et entend cultiver une posture de rupture avec le reste de la classe politique. Sa présidente vient ainsi de vanter le Brexit dans une interview au « Financial Times » et de suggérer que si son parti arrive au pouvoir, il pourrait organiser un référendum pour un « Dexit », une sortie de l’Allemagne de l’Union. Une façon pour le parti d’extrême droite de fédérer les mécontentements divers, comme en ce moment, celui des agriculteurs, au-delà de ses fiefs de l’ex-RDA.

En Italie, près de quinze mois après son arrivée au pouvoir Georgia Meloni est toujours populaire. La dirigeante d’extrême droite entend poursuivre le parcours de normalisation de son parti. Mais en échec sur sa promesse d’enrayer l’arrivée des migrants dans le pays, elle donne des gages aux plus radicaux en durcissant la législation contre la communauté LGBT. Elle est également sous pression depuis le 7 janvier, jour où des centaines de militants d'extrême droite ont fait des saluts fascistes lors d'un de leurs rassemblements annuels à Rome. Ils commémoraient l'assassinat pendant les années 1970 de deux membres des jeunesses du Mouvement social italien (MSI) l'héritier après-guerre du parti fasciste. C'est également celui dans lequel Giorgia Meloni a fait ses débuts en politique avant de fonder son parti Fratelli d'Italia dont le logo reprend la flamme, étendard du MSI, évoquant le tombeau du Duce. L’opposition a demandé la dissolution de l’organisation néofasciste CasaPound, le parquet a ouvert une enquête préliminaire sur les intentions de ces militants et Giorgia Meloni reste silencieuse.

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.