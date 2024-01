"Affaires sensibles - Maureen Kearney, la véritable histoire de la syndicaliste" dimanche 28 janvier 2024 sur France 2

Dimanche 28 janvier 2024 à 15:05, Fabrice Drouelle vous proposera de suivre sur France 2 un nouveau numéro du magazine "Affaires sensibles" : « Maureen Kearney, la véritable histoire de la syndicaliste ».

Le 17 décembre 2012, Maureen Kearney, responsable syndicale chez Areva, est retrouvée ligotée à son domicile. Sur son ventre, la lettre "A" a été gravée, et elle a aussi subi un viol. A cette époque, elle enquête sur des contrats secrets passés entre la France et la Chine concernant la conception d'un nouveau réacteur nucléaire...

C’est un thriller politique tellement invraisemblable qu'en 2022, il a été adapté en film par le réalisateur Jean-Paul Salomé sous le titre La Syndicaliste. L'actrice Isabelle Huppert y incarne Maureen Kearney, une lanceuse d’alerte devenue suspecte.

Le 17 décembre 2012, Maureen Kearney, une quinquagénaire d’origine irlandaise, est retrouvée ligotée à une chaise par sa femme de ménage, à son domicile des Yvelines. La lettre "A" a été gravée sur son ventre et elle a été victime d'un viol. N'ayant pas vu son agresseur, elle explique aux enquêteurs que cette agression pourrait avoir un rapport avec son activité professionnelle. En effet, elle est une responsable syndicale influente chez Areva, le fleuron du nucléaire civil français.

A cette époque, la syndicaliste enquêtait sur des contrats secrets entre la France et la Chine concernant la conception d'un nouveau réacteur nucléaire. Convaincue que ces négociations stratégiques affectaient l'avenir d’Areva, de plus en plus éclipsée par sa rivale EDF, l’autre pilier du nucléaire tricolore, elle tentait d’alerter les politiques et les médias. A l'automne 2012, au pic de la mobilisation, elle avait reçu des menaces anonymes.

Fait divers ou affaire d’État ?

Faut-il voir un lien avec l’agression dont elle a été victime ? La justice n’y a pas cru. Elle a même douté de la réalité des faits, allant jusqu'à poursuivre Maureen Kearney. Elle a tout d'abord été condamnée pour avoir mis en scène son agression, avant d’être disculpée en appel.

Pour ce documentaire aux airs de polar nucléaire, "Affaires sensibles" a interviewé des acteurs de premier plan, comme l’ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve, la première dirigeante d’Areva Anne Lauvergeon ou l’ancien responsable d’EDF chargé du marché chinois, Hervé Machenaud.

Un documentaire de Jean Bulot et Romain Weber pour Kino.