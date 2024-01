"C dans l'air - Spéciale démographie : la bombe humaine" dimanche 28 janvier sur France 5, les invités de Caroline Roux

Ce dimanche 28 janvier 2024 à partir de 21:05, Carole Roux présentera sur France 5 une spéciale de "C dans l'air" : « Démographie : la bombe humaine ».

D’ici à 2100, la Terre dépassera les 10 milliards d’humains. Jamais la planète n’aura été aussi peuplée. Une explosion démographique qui va bouleverser les équilibres mondiaux. Alors que l’Europe et la Chine font face au vieillissement inexorable de leurs populations, l’Afrique et l’Asie voient leur nombre de jeunes exploser. À l’image de l’Inde, forte de son 1,4 milliard d’habitants, et qui compte bien capitaliser sur cette dynamique des naissances pour s’imposer sur la scène internationale. Quant à l’Afrique, au tournant du siècle, elle abritera près de la moitié de l’humanité.

Face à ce séisme, le monde est-il prêt ? Chômage, pauvreté, manque d’infrastructures, alimentation, catastrophes climatiques, les défis sont immenses et annoncent des mouvements de populations sans précédent dans l’histoire.

À l’heure où l’Europe vieillit et où l’immigration électrise le débat à quelques mois des élections européennes, "C dans l’air" propose une nouvelle soirée spéciale exceptionnelle, consacrée à la déflagration qui vient : la bombe démographique.

Des faubourgs de New Delhi aux maternités de Niamey, des côtes libyennes aux villages de Dordogne, enquête sur une planète qui déborde, éclairée par les experts de C dans l’air et enrichie d’entretiens exclusifs menés par Caroline Roux.

A cette occasion, Caroline Roux fera régir le Ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, lors d'un entretien exclusif de 20 minutes.

Cette interview sera suivi d'un débat avec Philippe Dessertine, Marc Lazar, Vanessa Schneider et Marion Van Renterghem.