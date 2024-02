"C médiatique" dimanche 4 février 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 4 février 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 4 février 2024 :

Les éditorialistes font-ils l’opinion ?

Invités : Alba Ventura, journaliste sur RTL et Yaël Goosz, éditorialiste et chef du service politique de France Inter.



Karine Le Marchand avec les agriculteurs : coup de pouce ou coup de Com ?

Invités : Alexis Levrier, historien de la presse et des médias et Marie-Virginie Klein, conseillère en communication.



L’école à remonter le temps arrive sur M6 !

Alors que l’école est plus que jamais au coeur de nombreux débats, M6 vous proposera le 19 février prochain à 21:10 de remonter le temps en suivant l’immersion d’élèves et de professeurs en 1880, 1930, 1950 et 1980 dans "L'école à remonter le temps".