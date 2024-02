"C l’hebdo" samedi 10 février 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 10 février 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 10 février 2024 :

18:55 C L'hebdo

Leclerc répond aux polémiques



Invité : Michel-Edouard Leclerc, président du Groupe E. Leclerc.



Affaire Gérard Miller



Invitée : Muriel Cousin qui accuse Gérard Miller d'agression sexuelle. Elle témoigne ce soir dans l'émission.

20:55 C L'hebdo, la suite

Pierre Garnier, gagnant de la "Star Academy" qui chantera son premier single « Ceux qu'on était » en live sur le plateau.



Laurent Lafitte, pour le film « Le Molière imaginaire » au cinéma le 14 février 2024.

Panayotis Pascot et Margot Bancilhon, pour la mini-série "De grâce" actuellement diffusée sur ARTE.