"De grâce" : mini-série inédite avec Olivier Gourmet à suivre sur ARTE à partir du jeudi 8 février 2024

Dans le milieu des dockers du Havre, une famille se déchire sur fond de trafic de drogue et de secrets enfouis. À la fois polar et tragédie aux accents lyriques, une série portée par une mise en scène majestueuse et un casting exceptionnel à suivre sur ARTE à partir du jeudi 8 février 2024.

Déchargeant les tonnes de marchandises qui arrivent chaque jour au port du Havre, le dockers ne semblent pas peser bien lourd face aux milliers de conteneurs métalliques. De cette image de la fragilité des êtres pris dans la mécanique implacable de la mondialisation, les créateurs de "De grâce" ont fait une tragédie. Celle-ci prend les apparences d’un polar : trafic de drogue, règlements de comptes, secrets enfouis sont les instruments de la fatalité qui guette le clan des Leprieur. Son respectable patriarche (magnifique Olivier Gourmet) s’accroche à ses valeurs, mais les germes de la discorde minent cette famille en apparence unie… Le drame ne se dénouera pas sans violence. Peu à peu, cette série noire revêt une dimension lyrique singulière, grâce à la mise en scène majestueuse de Vincent Maël Cardona (Les magnétiques) et à des personnages puissants. Les interprètes, eux, sont tous au diapason : celui d’une note sombre, mais pas dénuée d’espoir. 20:55 Épisode 1 Chez les dockers du Havre, Pierre Leprieur est une figure respectée. Si son intégrité lui a valu quelques ennemis, la plupart de ses collègues le soutiennent dans sa volonté d’éradiquer le trafic de drogue qui gangrène le port. Le soir de son soixantième anniversaire, lorsqu’il apprend que ses deux fils, Jean et Simon, sont mis en garde à vue dans une affaire de cocaïne, sa vie bascule. Convaincu d’être la cible d’un complot, il demande à Emma, sa fille avocate, de lui venir en aide. Mais le passé et ses zones d’ombre refont surface sous les traits de Christophe, le frère de Pierre, revenu au Havre après des années d’absence… 21:45 Épisode 2 Après le meurtre de Pierre, la famille Leprieur est sous le choc. Emma exhorte Jean à dire ce qu’il sait, mais il se dérobe. Simon, lui, décide d’honorer sa promesse de travailler sur les docks. Il rencontre le puissant patron du syndicat, Sébastien Prévost, et cherche à en savoir plus sur ceux qui participent au trafic de drogue. Tandis qu’Emma découvre que leur père a mystérieusement vidé son compte en banque, Jean, assigné à résidence, est mis à la porte par sa femme. Il rend visite à Christophe pour faire le point sur leurs affaires… 22:35 Épisode 3 Lors d’une marche organisée sur le port, Sébastien Prévost rend hommage à Pierre Leprieur et à ses idéaux. Emma l’accuse d’hypocrisie. Jean, lui, fait la connaissance de Joy, la prostituée rwandaise sans papiers que Pierre protégeait, et qui est persuadée qu’il a été tué par ses souteneurs. Pendant ce temps, Simon se rapproche de Mickaël Blain, un docker trafiquant, et avance ses pions à la faveur d’une perquisition menée sur le port. Les 3 derniers épisodes seront diffusés sur ARTE jeudi 15 février 2024 à partir de 20:55.

