"Sept à Huit" dimanche 11 février 2024 sur TF1 : sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 11 février 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 11 février 2024 :

Saint-Valentin



Bientôt la Saint-Valentin... Comment demander en mariage autrement ? Une nouvelle mode extravagante, des mises en scènes organisées et publiées sur internet.

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

Les reportages diffusés dimanche 4 février 2024 :

Chiens guides pour adolescents non voyants



Ils sont adolescents et non voyants. Ils découvrent pour la première fois le chien qui va guider leurs pas.

Chine : les nouveaux influenceurs



Des stars de la vente aux méthode innovantes envahissent les réseaux.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Sébastien Soulé, le vrai flic de Bac Nord.



De ripou à innocent, il raconte cette affaire qui a failli le détruire