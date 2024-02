"Colonel Beltrame : au cœur d’une prise d’otage, 200 minutes en enfer" sur W9 mercredi 14 février 2024 - Vidéo

Mercredi 14 février 2024 à 21:05, Nathalie Renoux presentera sur W9 un nouveau numéro du magazine "Que s'est-il vraiment passé ?" qui reviendra sur la prise d'otage du Super U de Trèbes au cours de laquelle le Colonel Beltrame a perdu la vie pour sauver une jeune femme.

Vendredi 23 mars 2018, 9h00, Carcassonne. Comme tous les matins, Radouane Lakdim, 26 ans, dépose sa petite sœur à l’école. Nul ne se doute qu’en cette journée de printemps, l’homme tuera quatre personnes et fera 3 blessés avant d’être abattu. Au même moment, à quelques kilomètres de là, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, numéro 3 du groupement de gendarmerie de l’Aude, commence sa journée de travail. Il est loin d’imaginer quel tragique destin l’attend.

10h13. Radouane Lakdim entame un périple meurtrier. Dans le quartier des Aigles, il fait feu sur les deux passagers d’une Opel Corsa avant de dérober le véhicule. Le terroriste se dirige alors vers la caserne du 3e régiment parachutiste d’infanterie de marine. Très vite, l’homme prend pour cible quatre CRS revenant de leur jogging. Par la fenêtre, il tire à six reprises et blesse un brigadier. Rien ne peut arrêter la course folle de Radouane Lakdim.

10h39. L’Opel Corsa se gare sur le parking du Super U de Trèbes, à 8 km de Carcassonne. Le terroriste descend en furie de l’automobile et pénètre dans le supermarché en hurlant « Allah Akbar ». Il se rue ensuite vers la caisse numéro 6 et abat le boucher du magasin avant de pointer son arme sur un client. Affolés, les employés et les clients se réfugient dans la chambre froide avant d’être évacués par la sortie de secours. Seule une femme n’est pas parvenue à s’échapper : elle est prise en otage par Radouane Lakdim qui la retient tel un bouclier humain. C’est à cet instant qu’intervient celui qui deviendra un héros pour la France entière : le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Calmement, il s’approche du terroriste, dépose son arme, lève les mains et demande à prendre la place de la jeune femme.

Comment le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame est-il parvenu seul à s’approcher au plus près du terroriste ? Quel plan avait-il en tête ? Pourquoi les choses ne se sont-elles pas passées comme ce qu’il avait prévu ?

À travers le récit des clients, héros oubliés du drame, nous retracerons la chronologie de l’attentat. Vous découvrirez également l’incroyable destin de ce militaire dont le père venait de disparaître dans d’étranges circonstances. Plus étonnant encore, ced document vous racontera comment Arnaud Beltrame avait organisé, quelques semaines plus tôt, une fausse attaque terroriste dans un supermarché. Une prémonition mortelle ?

Des témoignages inédits nous éclaireront sur la personnalité de ce héros : qui était-il véritablement ? Ce document vous révélera également comment quelques années plus tôt, lors d’une mission en Irak, le militaire s’était déjà sacrifié pour sauver la vie d’une femme en danger de mort.