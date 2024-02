"C l’hebdo" samedi 17 février 2024 sur France 5 : sommaire et invités reçus par Aurélie Casse

Samedi 17 février 2024 à 18:55, Aurélie Casse présentera sur France 5 un nouveau numéro du magazine "C l'hebdo". Voici les invités qui seront reçus cette semaine.

Raconter des histoires, être au plus près de celles et ceux qui font l’actualité. Telle est l’ambition d’Aurélie Casse pour cette nouvelle formule de "C l’hebdo".

Plus d’invités, plus de témoignages, plus de rubriques viendront articuler ce nouveau rendez-vous en deux parties : une première (18:55 - 20:00) qui reviendra sur les événements qui ont marqué la semaine écoulée et une seconde (20:00 - 21:00), plus « divertissante », qui, à partir d’un thème, s’attachera à l’actualité sous toutes ses formes (culture, sport, tendances…).

Voici les invités qui seront reçus samedi 17 février 2024 :

18:55 C L'hebdo

Badinter, Sarkozy, droit du sol…

Invités : Maître Henri Leclerc, avocat historique de la Ligue des droits de l’homme et Dominique Rizet, consultant police-justice BFMTV.



MeeToo : l'avocate des accusés



Invitée : Maître Marie Dosé, avocate pénaliste.



20:55 C L'hebdo, la suite

Amanda Lear, pour « L’argent de la vieille » au Théâtre Libre jusqu'au 21 avril 2024.



Matthieu Noël, sniper de la matinale de France Inter.

Benjamin Védrines, l'alpiniste de tous les records.