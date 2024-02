"Sept à Huit" dimanche 18 février 2024 sur TF1 : sommaire du magazine…

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 18 février 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

Les reportages diffusés dimanche 18 février 2024 :

Le carnaval de Dunkerque



Trois mois de fête, une cohue frénétique et des as du déguisement, à Dunkerque le carnaval le plus déjanté de France.

18:20 Sept à Huit

Les reportages diffusés dimanche 18 février 2024 :

Les bouillons parisiens à la conquête de la France.



Entrée, plat et dessert à 20 euros mais, pour tenir les prix, il faut être malin...

Le système scolaire de Singapour.



Ce serait le meilleur système scolaire au monde. À Singapour des cours pas comme les nôtres, des profs sans cesse évalués mais aussi des élèves sous pression.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Jodie Foster.



Les confidences de la star américaine.