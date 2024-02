"C médiatique" dimanche 18 février 2024 : sommaire et invités reçus par Mélanie Tavarant sur France 5

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus dimanche 18 février 2024 à 12:00 dans le magazine "C médiatique" sur France 5 présenté par Mélanie Tavarant.

Traitement de l'actualité et de la communication politique par les médias, portrait de la personnalité de la semaine et reportages, ce rendez-vous hebdomadaire sur France 5 est consacré aux programmes et aux différents contenus.

Entourée d'experts, Mélanie Taravant reçoit en plateau celles et ceux qui animent le débat médiatique.

Sommaire et invités reçus dimanche 18 février 2024 :

La décision choc du Conseil d’Etat sur CNews

Invités : Franz-Olivier Giesbert, éditorialiste au Point et François Jost, professeur émérite à la Sorbonne, spécialiste des médias.



Le départ de Nicolas de Tavernost du Groupe M6



Invités : Bernard de la Villardière, présentateur du magazine "Enquête Exclusive" et Noah Moulinet, journaliste.



Profession reporter de guerre



Invités : Maryse Burgot et Stéphanie Perez, grands reporters à France Télévisions.