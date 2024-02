"La grande librairie" mercredi 21 février 2024 : les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5 - Vidéo

Mercredi 21 février 2024 à 21:05 sur France 5, Augustin Trapenard présentera un nouveau numéro de "La grande librairie". Voici les invités qui seront reçus cette semaine dans l'émission.

Présenté par Augustin Trapenard, le magazine littéraire de France 5 est le grand rendez-vous de l'actualité littéraire sous toutes ses formes : romans, essais, histoire, polars, bandes dessinées, jeunesse, etc.

Chaque mercredi soir sur France 5, Augustin Trapenard convie des auteurs d'univers différents qui font l'actualité littéraire.

Mercredi 21 février 2024 , Augustin Trapenard recevra :

Tatiana de Rosnay pour son livre « Poussière blonde » (Albin Michel)

Avec pour décor l’immensité aride du désert du Nevada et ses chevaux sauvages, les mustangs, le roman raconte le choc d’une rencontre inoubliable entre deux femmes que seul le hasard pouvait réunir. Et dont l’une d’elle n’est autre que, Marilyn Monroe.

Sonia Kronlund pour son livre « L'homme aux mille visages » (Grasset)

Ce livre raconte un imposteur extraordinaire, à travers les témoignages des femmes qui l’ont aimé, un détective privé qui l’a suivi, les policières qui l’ont attrapé. De Paris à Varsovie en passant par les favelas du Brésil, un incroyable voyage à la recherche d’un caméléon de génie.

François Garde pour son livre « Mon oncle d'Australie » (Grasset)

« Que serait une famille sans secret de famille ? » : voici la question qui hante ce livre et à laquelle tente de répondre le romancier en revenant sur son histoire familiale. Au fil d’une enquête émaillée de révélations et de coups de théâtre, il réalise qu’il fait fausse route : le récit familial était un mensonge. L’auteur mêle réel et imaginaire afin de faire éclore la vérité.

Régis Jauffret pour son livre « Dans le ventre de Klara » (Récamier)

De juillet 1888 à avril 1889, Klara Hitler porte dans son ventre celui qui est destiné à devenir l'incarnation du mal absolu. Pour la première fois, la mère du monstre prend la parole sous la plume de Régis Jauffret, et nous confie le récit de sa grossesse funeste.

Julia Malye pour son livre « La Louisiane » (Stock)

Dans ce premier roman, l’autrice raconte le destin de trois femmes envoyées en Louisiane en 1720 pour peupler les récentes colonies françaises. Une histoire qui nous transporte au cœur d’une terre impitoyable, aux côtés d’héroïnes animées d’une extraordinaire soif d’amour et de vie.