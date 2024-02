"Dimanche en politique" : les invités de Francis Letellier le 25 février 2024 sur France 3

Dimanche 25 février 2024 à 11:40, Francis Letellier présentera sur France 3 un nouveau numéro du magazine "Dimanche en politique" qui reçoit désormais deux invités.

"Dimanche en politique", l'émission politique dominicale leader, propose dès 11:40 une nouvelle séquence autour d’un entretien avec un invité politique, qui permet de développer des thématiques de société ou liées aux enjeux des élections européennes de juin 2024.

Au sommaire cette semaine :

En plaçant l’agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation, Gabriel Attal cherche à sanctuariser le monde paysan au même rang que la sécurité ou la défense nationale. Si depuis sa nomination, le Premier ministre a tenté d’amoindrir la colère des agriculteurs, c’est à présent au président de la République d’apporter les fameuses preuves d’amour tant réclamées. Parmi elles, une nouvelle loi Egalim pour veiller aux revenus des producteurs, la disparition d’un indicateur national plus restrictif pour l’utilisation des pesticides, au grand dam des défenseurs de la nature.

Le Salon de l’agriculture sera-t-il un bon baromètre de l’état de l’opinion ? En organisant une déambulation mais aussi une manière de grand débat sur le lieu même du salon, Emmanuel Macron tente d’éteindre un incendie qui pourrait avoir des répercussions dans les campagnes, mais aussi dans la prochaine campagne électorale, celle des européennes.

11:40 L'entretien

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Aurélien Pradié, député Les Républicains du Lot.

Aurélien Pradié revient sur cette fronde, qui a vu ses mouvements les plus virulents en Occitanie, sa région. Le monde paysan a-t-il échappé à la droite, entre macronie et montée de l’électorat du Rassemblement national ? Quelles conséquences sur le vote pour les élections européennes ?

Retour aussi sur la panthéonisation de Missak et Mélinée Manouchian, symbole de résistance des étrangers, mais qui n’échappe pas aux polémiques politiques sur la présence de Marine Le Pen.

11:55 L'invité de Dimanche en Politique

Cette semaine, Francis Letellier reçoit Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

L’occasion de se projeter sur les annonces au Salon de l’agriculture du président de la République et leurs mises en œuvre dans le cadre national et européen. Ce qui fera notre assiette de demain se prépare aujourd’hui : sa qualité, son goût mais aussi son coût. Les Français accepteront-ils de payer plus cher ?

Celle qui était il y a un mois encore en charge de la transition énergétique se retrouve aux prises avec le monde agricole. Elle est aujourd’hui, au sein du gouvernement, l’une des dernières représentantes de l’aile gauche de la macronie et de la société civile.

Agnès Pannier-Runacher répondra aux questions de Francis Letellier.

La Carte Blanche

Cyril Grazziani, chef du service politique de France Télévisions.