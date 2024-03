"Capital - Nutella, Président, Cristaline : qui peut détrôner ces rois des rayons ?" dimanche 3 mars 2024 sur M6

Dimanche 3 mars 2024 à 21:10, Julien Courbet vous proposera sur M6 un nouvel inédit du magazine "Capital". Le thème de ce numéro : « Nutella, Président, Cristaline : qui peut détrôner ces rois des rayons ? ».

Pâte à tartiner : qui peut détrôner Nutella ?

Si on vous dit pâte à tartiner, quelle marque vous vient à l’esprit ? Quelques indices : 3 000 produits écoulés par seconde, 67 % de part de marché ! Évidemment, Nutella s’impose et continue d’écraser la concurrence même après soixante années d’existence.

Pourtant, cette marque du groupe italien Ferrero (Kinder, Rocher, Mon Chéri…) aurait tort de se reposer sur ses lauriers. Dans son sillage, pas moins d’une cinquantaine de rivaux sont partis à l’assaut du leader, chacun y allant de sa formule de pâte noisettes-chocolat. De la version plus artisanale à la plus saine, en passant par les marques stars du petit-déjeuner (Bonne Maman, Poulain…) ou les copies des distributeurs moins chères, quelles recettes ont-ils concocté pour s’étaler sur votre tartine ? Jusqu’où se joue la bataille pour rafler les ingrédients clés, surtout la noisette ? De trois à quatre-vingt-cinq euros du kilogramme, pourquoi de tels écarts de prix ? Et sont-ils toujours justifiés ?

Enquête sur le secret de la gourmandise préférée des Français.

Camembert : dans les secrets du Président

Au rayon fromage, c'est la marque qui vaut trois milliards : le chiffre d’affaires colossal réalisé par Président l’an dernier. Son best-seller, le camembert, est une star des supermarchés au même titre que le coca ou le Nutella. Et son prix est scruté par les consommateurs.

Derrière cet emblème national se cache Lactalis, le numéro un mondial des produits laitiers. En exclusivité, ce géant français a accepté de dévoiler les coulisses de l’usine de Domfront en Normandie d'où sortent un demi-million de camemberts chaque jour car la demande est en hausse. Les ventes ont bondi de 18 % l’an dernier ! Principal atout en période d’inflation : son prix. Le fabriquant veille à ce qu'il reste à moins de deux euros. Comment le leader arrive-t-il à être moins cher que ses concurrents de marque nationale ?

Plus surprenant, ce classique du fromage est devenu tendance : les vidéos de camembert au four inondent les réseaux sociaux. Un engouement qui ne doit rien au hasard mais beaucoup aux techniques marketing pointues de la marque. Aujourd'hui, le Président part même à la conquête du monde avec 20 % des camemberts destinés à l’export. La marque est distribuée dans cent-cinquante pays mais en passant nos frontières, les fromages doivent s’adapter aux cultures locales. Aux États Unis, nous découvrirons le Président Made in USA, qui aura de quoi surprendre plus d’un Français.

Cristaline : qui peut détrôner l'eau la moins chère du marché ?

Avec plus d’une bouteille sur trois vendues en grandes et moyennes surfaces, Cristaline est la marque d’eau plate la plus consommée en France, loin devant Evian, Contrex ou encore Volvic. Un incroyable parcours pour une marque apparue il y a trente-deux ans. Ses petits prix y sont pour beaucoup, avec un pack de six bouteilles d’un litre et demi vendu autour d’un euro quarante. Comment expliquer une telle réussite ?

Des sources aux rayons de nos supermarchés, en passant par l’embouteillage, tout est bon pour économiser le moindre centime et maintenir des prix attractifs. Savez-vous par exemple où se trouve la source Cristaline ? Réponse : un peu partout en France. C'est l'un des secrets de ses prix bas. Rien de tel pour économiser sur les frais de transports.

Face à ce géant de l'eau en bouteille, de petits acteurs régionaux tentent d'émerger et de se faire une place en rayons. Quelles sont leurs méthodes ? Alors que l'eau embouteillée se retrouve au cœur de l'actualité après des révélations sur certains traitements abusifs visant à améliorer sa qualité, Cristaline a ouvert exceptionnellement ses portes aux caméras du magazine "Capital" pour lever un coin du voile sur ses méthodes.