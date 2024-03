"C dans l'air" samedi 2 mars 2024 : les invités reçus par Axel de Tarlé sur France 5

Ce samedi 2 mars 2024 à partir de 17:45 sur France 5, Axel de Tarlé présentera un nouveau numéro de "C dans l'air". Voici les invités qui seront reçus aujourd'hui dans l'émission.

Axel de Tarlé décryptera l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les invités / experts :

Pierre Haski, chroniqueur international à France Inter et à L’Obs.

Alban Mikoczy, grand reporter à France Télévisions, ancien correspondant en Russie

Tatiana Kastouéva-Jean, directrice du Centre Russie / NEI - IFRI (Institut Français des Relations Internationales)

Général Patrick Dutartre, général de l’armée de l’air et de l'espace, ancien pilote de chasse .

Le thème de l'émission : Funérailles de Navalny : le réveil de la contestation ?



Ils étaient des milliers ce vendredi à Moscou à faire leurs adieux à Alexeï Navalny. Un hommage courageux à l'opposant numéro un de Vladimir Poutine, mort le 16 février dernier. La foule de citoyens a en effet surpris vu le vaste dispositif policier mis en place. En dépit de ses efforts, et de quelques 128 arrestations, le chef du Kremlin ne parvient pas donc pas à faire disparaître la dissidence.

Cette journée d'obsèques fut un test pour lui alors que l'élection présidentielle a lieu le 17 mars. Après vingt-quatre ans au pouvoir, l'actuel locataire du Kremlin est pourtant sûr d'être réélu pour un cinquième mandat. De nombreux candidats ont vuleur candidature rejetée, à l'image de l'opposant libéral Boris Nadejdine. Avec cette réélection, Poutine veut toutefois prouver que son peuple le soutient dans le conflit ukrainien.

Mais la contestation monte parmi la population, et notamment chez les épouses et les mères de soldats. Depuis deux ans, ces femmes luttent pour le retour de leurs maris. Un combat né sur les réseaux sociaux, et qui prend aujourd'hui de l'ampleur dans la société russe. Pour le Kremlin, il s'agit d'un acte de défiance.

Pendant ce temps, sur le front, l'armée ukrainienne continue de reculer face à l'adversaire. Le président Zelensky demande à ses alliés une aide plus importante en termes de munitions et systèmes de défense. Mais l'aide américaine promise de 60 milliards de dollars reste bloquée à la Chambre des représentants (à majorité républicaine). Poutine, de son côté, continue de durcir le ton. Et face aux récents propos d'Emmanuel Macron, il brandit la menace d'un conflit nucléaire.

Alors, comment analyser le nombre important de sympathisants de Navalny ? La contestation des femmes russes peut-elle être un frein pour Poutine ? La menace d'un conflit nucléaire est-elle à prendre au sérieux ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.