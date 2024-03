"Sept à Huit" dimanche 3 mars 2024 sur TF1 : sommaire du magazine - Vidéo

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 3 mars 2024, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

Les reportages diffusés dimanche 3 mars 2024 :

La saga Marie Blachère



800 boulangeries dans toute la France, comment ce fils d'agriculteur est devenu en 20 ans le roi de la baguette.



18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages souvent exclusifs. Une ouverture sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

La messagerie Sky ECC des dealers craquée par la police



Des dealers de Besançon aux narco-trafiquants colombiens, tous étaient adeptes de Sky ECC, une sorte de Whatsapp crypté, réputé inviolable. Mais en 2021, les polices française, belge et néerlandaise, parviennent à craquer la messagerie et suivre en direct les conversations entre trafiquants. Résultat : plus de 5000 arrestations. Document exclusif sur une enquête hors normes.

L'incroyable succès des chocolatiers Français au Japon



Ces artisans Français ont vénérés et adulés par milliers de fans.

19:10 Le portrait de la semaine d'Audrey Crespo-Mara :

Sylvain Tesson.

L'écrivain voyageur n'aime pas notre époque, mais pourquoi ?