"C dans l'air" mardi 5 mars 2024 : les invités reçus sur France 5 par Caroline Roux

Ce mardi 5 mars 2024, Caroline Roux recevra : Benjamin Haddad chercheur en relation internationale, député Renaissance de Paris.

Le "Super Tuesday" a lieu ce mardi 5 mars aux Etats-Unis. Les électeurs de quinze états votent pour désigner le candidat qui représentera leur camp, aussi bien chez les démocrates que les républicains.

Les juges ont annulé la décision du Colorado, qui avait déclaré inéligible à la primaire républicaine l’ex-président…

Après les propos d’Emmanuel Macron sur l’envoi potentiel de troupes occidentales en Ukraine, l’Élysée avait demandé au gouvernement de faire devant le Parlement une déclaration « relative à l’accord bilatéral de sécurité » conclu avec l’Ukraine le 16 février, suivie d’un débat et d’un vote.



La question du soutien à l’Ukraine sera soumise à l’Assemblée nationale le mardi 12 mars 2024 puis au Sénat le mercredi 13 mars, ont annoncé mardi 5 mars des sources parlementaires à l’Agence France-Presse (AFP). Le débat sera suivi d’un vote.

Avant cela, jeudi 7 mars, Emmanuel Macron recevra les chefs de parti pour évoquer la situation en Ukraine.

Benjamin Haddad reviendra sur le Super Tuesday et sur la question du soutien à l’Ukraine.

Les experts invités : "Nos troupes" en Ukraine : Macron brise le tabou



Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation Robert Schuman.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro.

Jean-François Colosimo, directeur général des Éditions du Cerf.

Général Patrick Dutartre, Général de l’armée de l’air et de l'espace, ancien pilote de chasse.

Le thème de l'émission : Macron : "ne pas être lâches" face à Poutine

En visite d’État en République tchèque, Emmanuel Macron a appelé, ce mardi 5 mars, les alliés de l’Ukraine à "ne pas être lâches" face à "des puissances devenues inarrêtables ». « On ne veut jamais voir les drames qui viennent (…) Il nous faudra être à la hauteur de l’Histoire et du courage qu’elle implique", a insisté le président de la République, assumant une nouvelle fois une position ferme face à la Russie persuadé que les projets de Vladimir Poutine ne s’arrêteront pas à l’Ukraine et répondant, semble-t-il, aux nombreux commentaires qui ont suivi ses propos sur la possibilité d’envoyer de troupes en Ukraine.

Le 26 février dernier, le chef de l'État avait déclaré que "rien ne doit être exclu" pour faire en sorte que la Russie ne gagne pas cette guerre, pas même "l'envoi de troupes au sol". Une option qui jusqu'ici n'avait jamais encore été mentionnée par Paris ou un autre chef d'État occidental et qui suscite depuis bien des remous. Washington et la plupart des capitales européennes ont freiné des quatre fers et pris leur distance avec les déclarations d’Emmanuel Macron. Le plus prompt à se démarquer a sans doute été le chancelier allemand Olaf Scholz. Un pas de côté qui a révélé au grand jour les dissensions profondes entre Paris et Berlin sur les questions de défense et plus généralement la guerre en Ukraine, que la Russie de Vladimir Poutine entend bien exploiter.

La publication vendredi dernier, par le média de propagande russe Russia Today, d’un document audio dévoilant l’intégralité d’une conversation entre des officiers allemands de haut-rang, notamment autour de la livraison d’armes à l’Ukraine, vient ainsi ternir un peu plus cette relation franco-allemande et suscite un scandale outre-Rhin. Depuis des mois, la France et le Royaume Uni ont livré à l’Ukraine des missiles Scalp et Storm Shadow. Ces derniers qui font déjà de sérieux dégâts côté russe, ne peuvent être utilisés par Kiev que dans le périmètre de l’Ukraine reconnue internationalement, c’est-à-dire incluant la Crimée et le Donbass. Pas question en revanche de frapper en Russie. L’Allemagne refuse, elle, de franchir ce pas avec ses fameux missiles longue portée Taurus redoutant une "co-belligérance", et c’est l’objet de la conversation interceptée. Elle confirme que Berlin ne veut pas envoyer de soldats allemands en Ukraine, mais ne veut pas non plus former les Ukrainiens à utiliser seuls ces missiles, ce qui aurait pu être fait depuis des mois. Elle révèle aussi que des militaires britanniques en civil se trouvent déjà sur le sol ukrainien.

Pendant ce temps-là, le Premier ministre ukrainien a affirmé ce lundi que les livraisons d'armements en direction de Kiev n'étaient pas impactées par le blocage organisé depuis des semaines à la frontière par les agriculteurs polonais. Il faut dire que la Pologne est un fournisseur d’armes stratégique pour l’Ukraine, et un voisin solide qui ambitionne de mettre sur pied la plus grande armée conventionnelle européenne. Depuis l'invasion russe, le pays multiplie les commandes d’armes et a décidé de consacrer 4 % de son PIB à la défense. En première ligne face à la Russie, le Premier ministre polonais, Donald Tusk, a également annoncé hier que la Pologne réclamera à la Commission européenne des "sanctions complètes" sur les produits agricoles et alimentaires russes et bélarusses.

